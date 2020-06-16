بطولة فرنسا: الرابطة تدرس الجمعة صيغة الموسم المقبل

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باريس (أ ف ب)

ستدرس رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (أل أف بي) الجمعة صيغة بطولة الدرجة الاولى التي سيتم اعتمادها في موسم 2020-2021، وفقا لطلب من مجلس شورى الدولة الذي علّق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء من مصادر مقربة.

وسيجتمع مكتب الرابطة عند الساعة 9:30 صباحا في التوقيت المحلي على أن يليه اجتماع آخر لمجلس الادارة (11:00)، حيث سيتم البحث في عدد الفرق التي ستنافس في الدرجة الاولى الموسم المقبل، إما الإبقاء على 20 فريقا أو رفع العدد الى 22.

وأصدر مجلس شورى الدولة في التاسع من حزيران/يونيو الجاري قرارا "وجَه" فيه الرابطة "بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة +ليغ 1+ لموسم 2020-2021 (...) واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 حزيران/يونيو".

وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

أدى ذلك الى اعتراض أميان وتولوز صاحبي المركزين الاخيرين إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

واعتبر مجلس شورى الدولة أن "مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ تواجد 20 فريقا كحد أقصى (في الدرجة الأولى)، في حين ان مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 حزيران/يونيو (...) ويجب ان يتم توقيع اتفاق جديد".

وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا، وهو طرح رحب به تولوز وأميان خلال اجتماع لأندية النخبة الاثنين، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الملف.

الا أنهما يواجهان معارضة من أندية أخرى تبدي قلقها حيال مسائل عدة منها توزيع ايرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 اضافة الى الجدول المزدحم.

© 2020 AFP