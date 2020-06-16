فرنسا: مدينة ديجون تشهد أعمال شغب واضطرابات لليلة الثالثة على التوالي

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توجه نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى ديجون الثلاثاء للوقوف على الوضع في المدينة، غداة اندلاع مناوشات بين شبان وقوات مكافحة الشغب في الشرطة، لليلة الثالثة على التوالي. وأعلنت الشرطة أنها قد تستدعي مزيدا من العناصر في حال اقتضت الحاجة ذلك.

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أفادت الشرطة الفرنسية بأنها تدخلت خلال ليل الاثنين-الثلاثاء لإعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، إثر إضرام شبان النار في مركبات وصناديق قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الشرطة إنها قد تجلب مزيدا من الوحدات إن استدعت الضرورة.

وتوجه نائب وزير الداخلية لوران نونيز إلى ديجون الثلاثاء للوقوف على الوضع.

Suite aux violences urbaines à Dijon, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur @NunezLaurent est à Dijon. Il échange avec les effectifs et les représentants du personnel au commissariat de police puis se rendra dans le quartier des Gresilles en soutien aux habitants pic.twitter.com/am6vfLwAVg — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 16, 2020

وذكرت شرطة المدينة في بيان نشرته في وقت متأخر الليلة الماضية عبر تويتر أن "الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة جريزي في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وصناديق قمامة، لن تسفر إلا عن مزيد من انعدام الأمن وإشاعة الخوف بين السكان في أعقاب أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام فرنسية محلية عن مناوشات اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع بين "مجموعات شبان متنافسة".

#dijon Suite à l'agression violente d'un automobiliste dont le véhicule a été incendié, et après l'agression de journalistes, intervention des forces de sécurité dans le quartier des Grésilles — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 15, 2020

وخلال الآونة الأخيرة، اندلعت اشتباكات في بعض المناطق السكنية التي تقطنها أسر محدودة الدخل في أنحاء فرنسا، خصوصا بعد فرض الحجر ال لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيج التوترات الاجتماعية.

فرانس24/ رويترز

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