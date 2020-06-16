تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: مدينة ديجون تشهد أعمال شغب واضطرابات لليلة الثالثة على التوالي

نشرت في: آخر تحديث:

عناصر شرطة مكافحة الشغب في ديجون. فرنسا 15 يونيو/حزيران 2020.
عناصر شرطة مكافحة الشغب في ديجون. فرنسا 15 يونيو/حزيران 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

توجه نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى ديجون الثلاثاء للوقوف على الوضع في المدينة، غداة اندلاع مناوشات بين شبان وقوات مكافحة الشغب في الشرطة، لليلة الثالثة على التوالي. وأعلنت الشرطة أنها قد تستدعي مزيدا من العناصر في حال اقتضت الحاجة ذلك.

إعلان

أفادت الشرطة الفرنسية بأنها تدخلت خلال ليل الاثنين-الثلاثاء لإعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، إثر إضرام شبان النار في مركبات وصناديق قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الشرطة إنها  قد تجلب مزيدا من الوحدات إن استدعت الضرورة.

وتوجه نائب وزير الداخلية لوران نونيز إلى ديجون الثلاثاء للوقوف على الوضع.

وذكرت شرطة المدينة في بيان نشرته في وقت متأخر الليلة الماضية عبر  تويتر أن "الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة جريزي في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وصناديق قمامة، لن تسفر إلا عن مزيد من انعدام الأمن وإشاعة الخوف بين السكان في أعقاب أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام فرنسية محلية عن مناوشات اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع بين "مجموعات شبان متنافسة".

وخلال الآونة الأخيرة، اندلعت اشتباكات في بعض المناطق السكنية التي تقطنها أسر محدودة الدخل في أنحاء فرنسا، خصوصا بعد فرض الحجر ال لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيج التوترات الاجتماعية.

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.