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فرنسا: مستشفيات تواجه تحديات جديدة بعد معركة مضنية ضد فيروس كورونا

قسم الأمراض الرئوية في مستشفى "رونيرمونت" يعود إلى نظام عمله المعتاد. © صورة من شاشة فرانس24

عاد قسم الأمراض الرئوية في مستشفى "رونيرمونت" إلى نظام عمله المعتاد، ولم يبق فيه سوى 6 مرضى مصابون بفيروس كورونا. لكن اليوم ومع انتهاء التعزيزات الطبية والبشرية التي أرسلت إليه لمواجهة وباء كوفيد-19، يواجه طاقم المستشفى تحديات جديدة، إذ يعاني من مديونية عالية دفعته في السنوات الأخيرة إلى إغلاق بعض الأقسام. وهذه مشكلة يعاني منها تحديدا قسم الطوارئ. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد بخطة واسعة لدعم المستشفيات، فيما يعول الأطباء على تضامن ودعم الفرنسيين.