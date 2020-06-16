نادي كرة القدم الوحيد في التيبت سيقفل أبوابه بسبب... الارتفاع

لاعب في فريق زيبو صنداي الصيني يستخدم قارورة أوكسيجين على هامش مباراة ضد فريق لاسا شنغتو في هضبة التيبت، في صورة مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2017.

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لاسا (أ ف ب)

اتخذ لاسا شنغتو، نادي كرة القدم المحترف الوحيد في هضبة التيبت، قرارا بإقفال أبوابه بعد جدل حول المباريات التي يخوضها على أرضه، في مدينة تقع على ارتفاع 3650 عن سطح البحر.

وخاض الفريق المشارك في منافسات دوري الدرجة الثالثة في الصين، مباراتين على أرضه هذا الموسم، اضطر خلالهما الحكم الى تعليق اللعب بعد مرور نحو ربع ساعة فقط، للسماح للاعبين بالتقاط أنفاسهم واستخدام قوارير الأوكسيجين، بحسب وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا".

وفي الموسم الماضي، خاض الفريق الذي حل في المركز 26 بين فرق الدرجة الثالثة الـ32، غالبية مبارياته على بعد 2400 كلم من ملعبه، وذلك في مدينة ديانغ بمقاطعة سشوان.

وأفاد الفريق في بيان عبر حسابه على موقع "ويبو" الموازي لتويتر في الصين "أردنا ان نقدم للعالم نافذة على كرة القدم في التيبت، وقمنا بأقصى ما يمكن لاستضافة المباريات (...) لكن من دون جدوى".

وكانت الضربة القاضية للنادي الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام، قرار الاتحاد الصيني للعبة عدم السماح بإقامة مباريات في مناطق شديدة الارتفاع عن سطح البحر، خوفا على صحة اللاعبين.

وأشار النادي الى انه سيقوم بتسريح كل لاعبيه والمدربين والأفراد، بعدما اكتفى بخوض خمس مباريات فقط في التيبت منذ تأسيسه عام 2017.

وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الى ان النادي هو السابع عشر الذي يتوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية هذا العام، ما يشكل نكسة لسعي العملاق الآسيوي للتحول قوة كبرى في اللعبة الشعبية الأولى عالميا.

وجاء خروج العديد من هذه الأندية بسبب الصعوبات المالية التي زادها سوءا تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وتسبب بإرجاء انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الى موعد غير محدد.

© 2020 AFP