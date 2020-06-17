الأردن أرسل مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في حائط المسجد الأقصى في القدس

أحمد غرابلي اف ب/ارشيف

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة لأول مرة بعد إغلاق دام 69 يومًا بسبب جائحة كورونا خارج مسجد قبة الصخرة في مجمع المسجد الأقصى بالقدس في 5 حزيران/يونيو، 2020

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عمان (أ ف ب)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز الأربعاء إن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن "وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف".

وأضاف إن "الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً".

وبحسب الفايز فإن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس".

وأكد الفايز على "ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك،الحرم القدسي الشريف"، وحمّلها "كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره".

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في المدينة.

ويعتبر المسجد الأقصى أحد أبرز ثلاثة مواقع مقدّسة بالنسبة للمسلمين، في حين يشير إليه اليهود بجبل الهيكل حيث موقع معبد يهودي دُمر في سنة 70 ميلادياً ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قداسة لديهم.

© 2020 AFP