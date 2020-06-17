الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن استكمال دوري الأبطال ببطولة مصغرة في أغسطس بلشبونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ الأربعاء أن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" سيستأنفان ببطولة مصغرة خلال شهر أغسطس/آب بدءا من الدور ربع النهائي. وستستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة منافسات دوري الأبطال التي ستقام بنظام خروج المغلوب بمباراة واحدة بدل مبارتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي في 23 أغسطس/آب، أما مباريات الدوري الأوروبي فستجرى في أربع مدن ألمانية.

إعلان اقرأ المزيد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) استكمال مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس/آذار بسبب فيروس كورونا، بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتبارا من 12 أغسطس/آب، وفق ما أعلن الأربعاء.

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ الأربعاء، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتبارا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس/آب.

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس/آب.

وتوقفت مسابقتا الأندية عند محطة الدور ثمن النهائي.

وتتبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعدما ضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولم يحدد ويفا ما إذا كانت مباريات الإياب المتبقية ستقام في ملاعب الأندية المعنية أو في البرتغال.

كذلك تتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب.

وأعلن الاتحاد القاري أن مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على الملعبين الخاصين لناديي بينفيكا وسبورتينغ.

وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال، يتوقع استخدام ملعب في بورتو والملعب الخاص بغيمارايش.

ويستكمل الدور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس/آب، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 مايو/أيار الماضي. لكن ويفا أكد أن المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي 2022 بعدما كان من المقرر أن تستضيف نهائي الموسم المقبل.

أما منافسات الدوري الأوروبي فستقام في أربع مدن ألمانية هي غيلسينكيرشن، دويسبورغ، دوسلدورف وكولن، على أن يقام النهائي في الأخيرة بعدما كان مقررا في مدينة غدانسك البولندية.

ووافق ويفا على البنود الأساسية للبروتوكول الصحي الذي سيعتمد لاستكمال المنافسات على أن توضع اللمسات الأخيرة للإجراءات خلال الأسابيع المقبلة من أجل ضمان سلامة كل المعنيين.

ولم يحسم الاتحاد القاري من الآن ما إذا كان سيتم السماح للجمهور بحضور المباريات في المدرجات، مشيرا إلى أن قرارا نهائيا بهذا الشأن سيتخذ "بحلول منتصف يوليو/تموز".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك