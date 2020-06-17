الدوري الإنكليزي الممتاز يستأنف منافساته بعد التوقف بسبب كورونا

كارل ريسيني POOL/ا ف ب

لاعبو أستون فيلا وشيفيلد يونايتد يركعون على ركبة واحدة قبل انطلاق مباراة الفريقين ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 17 حزيران/يونيو 2020.

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لندن (أ ف ب)

عادت عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من دون جمهور بعد توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا المستجد، مع المباراة بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد الأربعاء، والمؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين.

وبدأت المباراة قرابة الساعة 17,00 ت غ بدقيقة صمت حدادا على ضحايا وباء "كوفيد-19".

كما قام اللاعبون والمدربون والحكام بالركوع على ركبة واحدة حول دائرة منتصف الملعب، في تحية للمواطن الأميركي الأسود جورج فلويد الذي توفي بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في 25 أيار/مايو الماضي.

وأثارت وفاة فلويد بعدما ركع الشرطي لدقائق بركبته على عنقه، احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، لقيت صداها في مختلف أنحاء العالم. ولم تخلُ ملاعب الكرة من حركات التضامن، لاسيما من خلال هذه الحركة التي أداها عدد من اللاعبين أثناء احتفالهم بتسجيل أهداف.

وسيقوم لاعبو الدوري الإنكليزي بالاستعاضة عن أسمائهم على الجهة الخلفية من قمصانهم، بعبارة "بلاك لايفر ماتر" ("حياة السود تهم")، في المباريات الـ12 الأولى بعد العودة.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، بين مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين وضيفه أرسنال.

وتوقفت منافسات الدوري في آذار/مارس الماضي، وستستكمل مبارياته الـ92 المتبقية (المباراتان المؤجلتان اليوم وتسع مراحل كاملة) حتى أواخر تموز/يوليو. ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن سيتي الثاني.

ويجد الفريق الشمالي نفسه أقرب من أي وقت مضى للتتويج بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الأولى منذ العام 1990. ويحتاج ليفربول الى فوزين فقط من مبارياته التسع المتبقية لحسم اللقب، بصرف النظر عن نتائج سيتي.

وفي حال خسارة الأخير اليوم أمام أرسنال، فسيكون ليفربول أمام فرصة لحسم اللقب بحال فوزه على مضيفه وغريمه إيفرتون الأحد في المرحلة 30.

وستكون البطولة الإنكليزية الثالثة بين كبار القارة الأوروبية تعود الى أرض ملعب بلا جمهور، بعد البوندسليغا الألمانية التي عادت في 16 أيار/مايو الماضي، والليغا الإسبانية الأسبوع الماضي، على ان تلحق بها "سيري أ" الإيطالية في نهاية الأسبوع الحالي، بعد عودة اللعبة باستكمال مسابقة الكأس قبل أسبوع.

والكرة الإنكليزية، كما غالبية البطولات التي استأنفت منافساتها، ستكون أمام واقع مغاير يرتكز بالدرجة الأولى على غياب المشجعين الشغوفين عن مدرجات الملاعب، والاجراءات الصحية الصارمة التي ستفرض نفسها على المجريات.

© 2020 AFP