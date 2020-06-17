بطولة ألمانيا: فرانكفورت يزيد محن شالكه

كاي بفافنباخ تصوير مشترك/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

زاد إينتراخت فرانكفورت محن ضيفه شالكه عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل البرتغالي أندريه سيلفا (28) والأرجنتيني دافيد أبراهام (50) هدفي إينتراخت فرانكفورت، والأميركي ويستون ماكيني (59) هدف شالكه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لفرانكفورت والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي أقيمت حتى الآن بعد الاستئناف اثر توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، فانتزع المركز التاسع برصيد 41 نقطة من شالكه الذي مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ14 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويعود الفوز الأخير لشالكه في الدوري إلى 17 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة.

وكان فرانكفورت الذي حقق فوزه الاول على ارضه منذ تغلبه على اوغسبورغ 5-صفر في السابع من شباط/فبراير الماضي، الطرف الافضل في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف في الدقيقة 28 عبر سيلفا بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا.

وعزز فرانكفورت تقدمه مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية لأبراهام اثر ركلة ركنية انبرى لها الصربي فيليب كوستيتش (50).

وقلص ماكيني الفارق بعد تسع دقائق بضربة رأسية أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس كيفن تراب بعد ركلة ركنية انبرى لها النمسوي أليساندرو شوبف (59).

وتلقى شالكه ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جان بوزدوغان لتلقيه الانذار الثاني (78).

ويلعب لاحقا لايبزيغ مع فورتونا دوسلدورف، اوغسبورغ مع هوفنهايم، باير ليفركوزن مع كولن، وبوروسيا دورتموند مع ماينتس.

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

© 2020 AFP