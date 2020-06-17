بطولة ألمانيا: ماينتس يتنفس الصعداء بإسقاط دورتموند ولايبزيغ يفرط بالهدية

غيدو كيرخنر تصوير مشترك/ا ف ب

الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (يسار) يحتفل مع زميله الكاميروني كوندي مالونغ بهز شباك بوروسيا دورتموند (2-صفر) في الدوري الألماني في 17 حزيران/يونيو 2020.

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برلين (أ ف ب)

تنفس ماينتس الصعداء بفوز ثمين على مضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر، وفرط لايبزيغ في الهدية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-2 الأربعاء في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سقط صاحب الأرض للمرة الثانية على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند منذ عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في المرحلة الثامنة والعشرين.

وافتتح ماينتس التسجيل عبر جوناثان بوركاردت بضربة رأسية من مسافة قريبة (33)، وعزز تقدمه مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي جان-فيليب ماتيتا بنجاح (49).

وفي الثانية، أهدر لايبزيغ فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن دورتموند قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل، واللحاق به وببايرن ميونيخ إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فرط في تقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه فورتونا دوسلدورف.

وتقدم لايبزيغ بهدفي السلوفيني كيفن كامبل (60) والدولي تيمو فيرنر (63) الذي رفع رصيده إلى 26 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

ورد الضيوف بهدفي ستيفن سكرتسيبسكي (87) وأندري هوفمان (90+2).

وعزز لايبزيغ موقعه في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط خلف بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وخطا ماينتس الخامس عشر خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الأولى بعدما بات الفارق خمس نقاط بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

واستعاد باير ليفركوزن المركز الرابع من بوروسيا مونشنغلادباخ بفوزه على ضيفه كولن بثلاثة أهداف لزفن بندر (7) وكاي هافيرتس (40) والفرنسي موسى ديابي (83) مقابل هدف للبلجيكي سيباستيان بورنو (59).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي كان انتزع المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وانحصرت البطاقتان الأخيرتان المؤهلتان للمسابقة القارية العريقة بين لايبزيغ وليفركوزن ومونشنغلادباخ.

وفي المرحلتين المتبقيتين يلعب لايبزيغ مع ضيفه دورتموند ومضيفه أوغسبورغ، وليفركوزن مع مضيفه هرتا برلين وضيفه ماينتس، علما بأنه سيخوض نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد بايرن ميونيخ في الرابع من تموز/يوليو المقبل، فيما يلعب مونشنغلادباخ مع مضيفه بادربورن وضيفه هرتا برلين.

وخسر اوغسبورغ أمام هوفنهايم بهدف للسويسري روبن فارغاس (69) مقابل ثلاثة أهداف للإسرائيلي مؤنس دبور (59 و62) والتوغولي إيهلاس بيبو (89).

- فرانكفورت يزيد محن شالكه -

وزاد إينتراخت فرانكفورت محن ضيفه شالكه عندما تغلب عليه بهدفين للبرتغالي أندريه سيلفا (28) والأرجنتيني دافيد أبراهام (50) مقابل هدف للأميركي ويستون ماكيني (59) هدف شالكه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لفرانكفورت والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي أقيمت حتى الآن بعد الاستئناف اثر توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، فانتزع المركز التاسع برصيد 41 نقطة من شالكه الذي مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ14 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويعود الفوز الأخير لشالكه في الدوري إلى 17 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة.

وكان فرانكفورت الذي حقق فوزه الاول على ارضه منذ تغلبه على اوغسبورغ 5-صفر في السابع من شباط/فبراير الماضي، الطرف الافضل في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف في الدقيقة 28 عبر سيلفا بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا.

وعزز فرانكفورت تقدمه مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية لأبراهام اثر ركلة ركنية انبرى لها الصربي فيليب كوستيتش (50).

وقلص ماكيني الفارق بعد تسع دقائق بضربة رأسية أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس كيفن تراب بعد ركلة ركنية انبرى لها النمسوي أليساندرو شوبف (59).

وتلقى شالكه ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جان بوزدوغان لتلقيه الانذار الثاني (78).

© 2020 AFP