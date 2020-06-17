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تركيا تنشر قوات خاصة شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

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وزير الدفاع التركي وهو يتابع العملية العسكرية التركية شمال العراق من مركز مراقبة قيادة القوة في أنقرة، 15 يونيو/ حزيران 2020
وزير الدفاع التركي وهو يتابع العملية العسكرية التركية شمال العراق من مركز مراقبة قيادة القوة في أنقرة، 15 يونيو/ حزيران 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : إبراهيم صالح

أعلنت تركيا الأربعاء أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية. وأرجعت وزارة الدفاع التركية العملية إلى "تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة والقواعد العسكرية التركية" الواقعة قرب الحدود العراقية.

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دخلت الأربعاء قوات خاصة تركية إلى شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن "عملية مخلب النمر بدأت. أبطالنا من القوات الخاصة موجودون في منطقة هفتانين" بدون تحديد عدد العسكريين الذي نشروا.

وأضافت أن "عناصرنا من وحدات الكوماندوس الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيرة، تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية".

ردا على "تزايد الهجمات"

وعزت وزارة الدفاع التركية العملية إلى "تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة لدينا وقواعدنا العسكرية" الواقعة قرب الحدود العراقية. وأضافت أن نشر العسكريين سبقته عملية قصف مكثف بالمدفعية.

ومن شأن هذه العملية أن تخلق توترات بين أنقرة وبغداد التي استدعت الثلاثاء السفير التركي للاحتجاج على ضربات شنها الطيران التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية هذا الأسبوع.

وكانت أنقرة قد أعلنت أنها شنت ليل الأحد الاثنين ضربات على قنديل وسنجار وهاكورك، المدن الواقعة في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في العراق.

فرانس24/ أ ف ب 

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