فرنسا: اشتباكات على هامش مظاهرات للتنديد بظروف العاملين في قطاع الصحة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

شهدت باريس ومارسيليا وليون وعدة مدن فرنسية أخرى الثلاثاء احتجاجات للعاملين في القطاع الصحي الذين كانوا في الصفوف الأمامية أثناء "المعرك" ضد تفشي كوفيد-19. وطالب المحتجون من أطباء، وممرضين وعاملين في المجال الصحي، بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور والمزيد من الاستثمار في القطاع الصحي. وتخللت المظاهرات في بعض المدن الفرنسية أعمال شغب، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.