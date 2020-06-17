فيروس كورونا: بكين تلغي أكثر من ألف رحلة جوية عقب رصد بؤرة جديدة للوباء على أراضيها

نقطة تفتيش في مطار العاصمة بكين الدولي، الصين، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020.

ألغى مطارا بكين الأربعاء أكثر من ألف رحلة جوية، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقررة، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة. كما أمرت العاصمة الصينية الثلاثاء بإعادة إغلاق المدارس، وحضت سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على تجنب الرحلات "غير الضرورية" إلى خارج المدينة وذلك في أعقاب رصد بؤرة جديدة للوباء يُعتقد أنها "سوق تشينفادي" لبيع الأغذية بالجملة بقلب العاصمة. وأعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء تسجيل 31 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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منعا لتفشي فيروس كورونا وبسبب رصد بؤرة جديدة للوباء، ألغت بكين الأربعاء نحو 1225 رحلة جوية، كان من المفترض أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقررة أساسا، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام صينية منها "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي".

وكانت بكين الثلاثاء قد حضت سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على تجنّب الرحلات "غير الضرورية" إلى خارج المدينة وأمرت بإعادة إغلاق أبواب المدارس، وذلك بعد رصد بؤرة تفش جديدة للوباء.

سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة

وكانت عودة وباء كوفيد-19 للانتشار في بكين، انطلاقا من بؤرة يُعتقد أنها سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، أثارت الذعر في عموم أنحاء البلاد بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وبسبب بؤرة الوباء الجديدة في العاصمة الصينية بات العديد من مدن البلاد ومقاطعتها يفرض حجرا صحيا على القادمين من بكين.

ووفقا لصحيفة الشعب فإن المسافرين على متن القطارات الذين سبق لهم وأن حجزوا بطاقات للتوجه من أو إلى بكين سيستعيدون أموالهم من دون أي تكاليف.

31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكان رئيس بلدية بكين قد أعلن الأربعاء أن العاصمة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية شبه مستقرة لليوم الرابع على التوالي.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمعا سكنيا في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.

وزادت المدينة قدرتها على إجراء الفحوصات المخبرية إلى أكثر من 90 ألف فحص في اليوم.

وخارج بكين، سجل في سائر أنحاء الصين القارية 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.

فرانس24/ أ ف ب

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