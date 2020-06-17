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"قانون قيصر".. ما التحديات أمام دمشق مع بدء تطبيق عقوبات واشنطن؟

ليرة سورية في محل صرافة باعزاز، سوريا، 3 فبراير/شباط 2020. © رويترز

دخل قانون "قيصر" حيز التنفيذ الأربعاء، وهو مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن بهدف "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بشار الأسد"، حسب وصفها. وتنص هذه العقوبات على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية. وتثير هذه العقوبات قلق الأمم المتحدة خاصة بعد تهاوي سعر العملة السورية إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي. و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.