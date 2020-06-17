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قانون قيصر "فرصة لوقف استنزاف ثروات لبنان" و"يشبه تصرف الكونغرس حيال صدام أواخر التسعينيات"

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صورة ملتقطة من الشاشة،
صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع

قال الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بواشنطن حسن منيمنة إن قانون قيصر يشكل فرصة للعراق ولبنان "للتخلص من استنزاف ثرواتهما بعد أن تم من خلال منظومة النهب السطو على معظمها باتجاه سوريا". وأضاف أن نتائج هذا القانون على الشعب اللبناني مرتبطة بقرار الحكومة اللبنانية بشأن طريقة التعامل معه، وبشكل خاص من قبل بعض المسؤولين المرتبطين بعلاقات مالية مع دمشق. وأكد أن القانون ليس عقوبة للبنان والعراق. واعتبر أنه في غياب رؤية واضحة من قبل الإدارة الأمريكية حيال سوريا، تدخل الكونغرس لفرض اتجاه للعمل على المدى الطويل، بما يشبه ما قام به أواخر التسعينيات تجاه نظام صدام حسين في العراق.

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