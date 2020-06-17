مرتنز يمدده عقده مع نابولي حتى 2022 بعد أيام على دخوله تاريخ النادي

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

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نابولي (إيطاليا) (أ ف ب)

مدد النجم الدولي البلجيكي درايس مرتنز عقده مع نابولي الإيطالي حتى 2022، وذلك بعد أيام على دخوله التاريخ كأفضل هداف في النادي الجنوبي.

ونشر ابن الـ33 عاما شريط فيديو عبر حسابه على تويتر قال فيه "أولئك الذين يحبون نابولي يعرفون أن هذا الحب أبدي"، متعهدا تقديم "كل شيء حتى اليوم الأخير للبقاء في تاريخ هذا النادي وهذه المدينة".

وجاء الإعلان عن تمديد عقد مرتنز قبل ساعات على المباراة المرتقبة مساء الأربعاء ضد يوفنتوس في نهائي مسابقة كأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

وأصبح مرتنز السبت الماضي خلال مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس (1-1) أفضل هداف في تاريخ نابولي بعدما رفع رصيده الى 122 هدفا في 310 مباريات خاضها ضمن جميع المسابقات، إضافة الى 73 تمريرة حاسمة، متوقفا على السلوفاكي ماريك هامشيك (121) وبفارق سبعة أهداف عن أسطورة الكرة الأرجنتينية ونابولي دييغو مارادونا (115).

ويتضمن العقد الذي سيبقي مرتنز في ملعب "سان باولو" حتى 2022 خيار التمديد لموسم إضافي.

وأعرب رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس عن سعادته لتجديد ارتباط مرتنز بالنادي الذي حل فيه عام 2013 قادما من إيندهوفن الهولندي وتوج معه بلقبي كأس إيطاليا والكأس السوبر عام 2014، قائلا عبر تويتر "سعداء بأن نبقى معا لهذه الفترة الطويلة. ليعش درايس!".

© 2020 AFP