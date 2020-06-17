مضرب: استئناف منافسات المحترفين والمحترفات في 3 و14 آب/أغسطس تواليا

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

مباراة في كرة المضرب بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والنمسوي دومينيك تييم خلال دورة ودية في 14 حزيران/يونيو 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب الأربعاء أن منافساتهما المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنفان في الثالث من آب/أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي.

وأوضحت رابطة المحترفين في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، ان الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على ان تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى.

الى ذلك، أشارت الرابطة الى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 أيلول/سبتمبر) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه على التوالي.

الى ذلك، أصدرت رابطة المحترفات بيانا أعلنت فيه استئناف منافساتها في الثالث من آب/أغسطس في باليرمو.

وأوضحت "رهنا بالموافقات الحكومية والصحية المناسبة، تعلن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات عن خطة للعودة إلى لعب كرة المضرب هذا الموسم. من المقرر مؤقتا أن تبدأ المنافسة في أسبوع الاثنين 3 (آب) أغسطس، بإقامة النسخة الـ31 لدورة باليرمو للسيدات المفتوحة في إيطاليا بعد خمسة أشهر من التعليق بسبب كوفيد-19".

© 2020 AFP