وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يصف التواصل مع إسرائيل "بالمهم" و"سيؤدي لنتائج أفضل"

في كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بدعم اليهود، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء إن "التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي". ووصفت اللجنة الجلسة "بالتاريخية". والجدير بالذكر أنه ليس هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج العربية ولكن مخاوف مشتركة من نفوذ إيران في المنطقة أدت إلى تحسن محدود في العلاقات.

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.

وفي كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بدعم اليهود، قال قرقاش إن "التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي".

وتأتي جلسة السؤال والجواب التي وصفتها اللجنة الأمريكية اليهودية بأنها "تاريخية" بعد أيام من قيام مسؤول كبير آخر بتوجيه نداء نادر إلى الرأي العام الإسرائيلي، عبر مقال باللغة العبرية في الصحيفة الرئيسية في إسرائيل قال فيه إن إسرائيل لا يمكنها أن تنتظر تطبيع العلاقات مع العالم العربي إذا ضمت أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وليس هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج العربية لكن مخاوف مشتركة من نفوذ إيران في المنطقة أدت إلى تحسن محدود في العلاقات.

مساعدات للتصدي لفيروس كورونا

وفي مايو/أيار قامت شركة الاتحاد للطيران بأول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية إلى إسرائيل حاملة مساعدات للفلسطينيين لمكافحة فيروس كورونا.

وقال قرقاش "هل يمكن أن يكون هناك خلاف سياسي بيني وبين إسرائيل لكن أستطيع في نفس الوقت أن أحاول أن نعمل في مجالات أخرى من العلاقة؟ أعتقد أنني أستطيع وأعتقد أن هذا هو ما نحن عليه أساسا".

وأضاف أن التعاون لمواجهة التحدي الذي تمثله جائحة كوفيد-19 لا يؤثر على معارضة الإمارات لضم الأراضي المقترح أو قضايا سياسية أخرى.

فرانس24/ رويترز

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