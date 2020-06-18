أندريسكو ستدافع عن لقبها في فلاشينغ ميدوز

جوهان أيسلي ا ف ب/ارشيف

الكندية بيانكا أندريسكو (يمين) والأميركية سيرينا وليامس بعد المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب في السابع من أيلول/سبتمبر 2019.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الكندية بيانكا أندريسكو الخميس انها ستدافع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب (فلاشينغ ميدوز)، بعد ساعات من تأكيد وصيفتها الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس مشاركتها أيضا.

وأكد حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو هذا الأسبوع ان فلاشينغ ميدوز، والتي عادة ما تكون آخر بطولات الغراند سلام للموسم، ستقام في موعدها بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر، من دون جمهور وفي ظل إجراءات وقاية صحية صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسبق لعدد من اللاعبين واللاعبات أن أعربوا عن قلقهم إزاء خطط الاتحاد الأميركي لكرة المضرب لإقامة البطولة في ظل هذه الاجراءات.

وكتبت أندريسكو المصنفة السادسة عالميا في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، "ليس لدي شك في أن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب قد وضع أفضل خطة لضمان سلامتنا ونحن نتطلع إلى عودة كرة المضرب في عام 2020".

وكان لاعبون كالمصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثاني الإسباني رافايل نادال بطل فلاشينغ ميدوز 2019، والمصنفة الثانية عالميا الرومانية سيمونا هاليب، قد ألمحوا الى احتمال عدم مشاركتهم في بطولة الولايات المتحدة هذا العام.

وبموجب البروتوكولات الصحية، سيتم إجراء اختبارات فيروس "كوفيد-19" للاعبين قبل مغادرتهم إلى نيويورك، عند وصولهم وطوال إقامتهم، مرة أو مرتين في الأسبوع. وسيكون اللاعبون قادرون على البقاء في فندق حيث سيتم حجز غرف مزدوجة لهم، أو استئجار منزل، خارج مانهاتن.

ولم يتحدد بعد عدد أفراد الوفد الذين يمكنهم مرافقتهم.

وكان ديوكوفيتش الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز ثلاث مرات (2011 و2015 و2018) أشار إلى أنه تشاور مع لاعبين آخرين، ولمس لديهم "سلبية" معينة تجاه الصيغة المقترحة للبطولة.

وأبدت أندريسكو تفهمها لمواقف اللاعبين الآخرين، لكنها اعتبرت ان قرار إقامة البطولة "لم يتخذ باستخفاف وأنا أؤيد وأفهم تماما الآراء الشخصية لكل اللاعبين حول الموضوع ومستوى راحتهم اثناء السفر القريب والبعيد للمنافسة" على هذا المستوى.

وأضافت "العودة إلى الحياة كما كنا نعرفها لم تعد متاحة. لكنني أخطط لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرصة للعودة إلى الملعب، وإعادة التواصل مع اللاعبين والأصدقاء، على أمل إعادة كرة المضرب بأمان إلى الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وبلغت أندريسكو العشرين من عمرها الثلاثاء، وهي حققت أول ألقابها في بطولات الغراند سلام في فلاشينغ ميدوز العام الماضي على حساب وليامس المتوجة باللقب ست مرات.

وكانت الأخيرة البالغة من العمر 38 عاما، قد أعربت الأربعاء عن توقها لخوض منافسات فلاشينغ ميدوز هذا العام، مبدية اعتقادها ان "الاتحاد الأميركي سيقوم بعمل جيد جدا للتأكد من أن الجميع سيكون في أمان".

© 2020 AFP