البابا السابق بندكتوس السادس عشر يزور شقيقه المريض في ألمانيا

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البابا السابق بندكتوس السادس عشر مع شقيقة جورج راتزينغر في الفاتيكان عام 2012

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برلين (أ ف ب)

سافر البابا السابق بندكتوس السادس عشر من الفاتيكان إلى ألمانيا الخميس لزيارة شقيقه المريض، وفق مسؤول كنسي ألماني، في أول رحلة له خارج إيطاليا عقب استقالته المفاجئة عام 2013.

وقال متحدث باسم أسقفية ريغنسبورغ إن رحلة بندكتوس غير المتوقعة إلى المدينة البافارية هي "زيارة خاصة" تأتي على خلفية تدهور صحة شقيقه جورج راتزينغر البالغ 96 عاما.

وأضاف كليمنز نيك لوكالة فرانس برس "قد تكون آخر مرة يرى الشقيقان فيها بعضهما في هذا العالم".

من جهته، أكد الفاتيكان الرحلة وقال إن المرة الوحيدة التي غادر فيها بندكتوس السادس عشر (جوزيف راتزينغر 93 عاما) الفاتيكان منذ استقالته كانت لزيارة قصر كاستل جاندولفو البابوي خارج روما.

وترجع آخر زيارة لبندكتوس السادس عشر إلى ألمانيا إلى عام 2011.

وهو يعد من التقليديين داخل الكنيسة الكاثوليكية، وهو أول بابا يقدم استقالته منذ 600 عام، وقد برر الأمر بمشاكل صحية يعاني منها.

وظل بندكتوس بعيدا عن الأضواء منذ خلفه البابا الإصلاحي فرنسيس.

وتأتي هذه الزيارة إلى ألمانيا عقب أيام فقط من فتح عدة دول أوروبية الحدود فيما بينها.

© 2020 AFP