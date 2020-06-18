الدوري الأميركي في أورلاندو: إجراءات صارمة وترفيه ومباريات يومية

جيناه مون غيتي/ا ف ب/ارشيف

شعار دوري رابطة المحترفين في كرة السلة في نيويورك في 12 آذار/مارس 2020.

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لوس انجليس (أ ف ب)

كشفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كيف سيتم استئناف الموسم في نهاية تموز/يوليو المقبل في منشآت "ديزني وورلد" في مدينة أورلاندو، بما يشمل بروتوكولات السلامة الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والترفيه المتاح للاعبين، وإقامة المباريات بشكل يومي.

وفي مذكرة من أكثر من 100 صفحة تطرقت إليها وسائل إعلام أميركية عدة، ينصب التركيز على الإرشادات الصحية التي ستخضع لها الوفود (35 إلى 37 شخصا) من الفرق المشاركة البالغ عددها 22 فريقا.

ومن المتوقع ان تصل الوفود الى أورلاندو بولاية فلوريدا بين السابع والتاسع من تموز/يوليو المقبل، باستثناء تورونتو رابتورز حامل اللقب الذي يتوقع ان يغادر كندا بحلول نهاية حزيران/يونيو الجاري، بحسب ما أفاد موقع "ذا أثلتيك".

وسيتعين على اللاعبين عند الوصول عزل أنفسهم في غرفهم لمدة يومين، في انتظار خضوعهم لاختبارَي "كوفيد-19" تفصل بينهما 24 ساعة.

وبحسب المذكرة، سيكون أمام اللاعبين "خيار حمل جهاز إنذار ينبههم في حال أمضوا أكثر من خمس ثوانٍ على مسافة أقل من 1,80 م من شخص آخر". كما سيتمكنون من وضع خاتم ذكي يقيس معدل التنفس وضربات القلب ودرجة الحرارة.

وسيخضع اللاعبون لاختبارات دورية لكشف "كوفيد-19". وفي حال جاءت نتيجة أي فحص إيجابية، سيتم عزل الحالة المصابة على الفور لمدة أربعة عشر يوما على الأقل، في انتظار تعافيها.

وينص البروتوكول الذي يستند إلى مشورة السلطات الصحية، على أنه بحال وجود "عدد صغير أو متوقع" من الإصابات بالفيروس، "لن يكون من الضروري تعليق أو إلغاء استئناف الموسم".

- حلاقة وتقليم أظافر ويوغا -

وسيكون وضع اللاعبين للكمامة الطبية الواقية إلزاميا، باستثناء فترات تناول الطعام أو تواجدهم في غرفهم الخاصة. كما سيكون في امكانهم الاستغناء عنها أثناء التدريبات أو النشاط الخارجي الذي يحترم مسافة التباعد الاجتماعي، مثل السباحة.

ويضم مجمع "إي أس بي أن" الرياضي (103 هكتارات) ثلاثة قاعات لكرة السلة، وملاعب تدريب منفصلة، وملعبا للغولف، ومركزا طبيا، وثلاثة فنادق.

ووفقا لموقع "ذا أثلتيك"، تمكنت الفرق الى حد ما، وبحسب ترتيبها، من اختيار المنشآت التي ستستخدمها، مع أفضلية لميلووكي باكس (متصدر ترتيب المنطقة الشرقية)، ولوس أنجليس ليكرز (متصدر ترتيب الغربية).

وفي الأماكن المغلقة، سيتم منع اللاعبين من دخول غرفة زميل أو مدرب.

وبدءا من 21 تموز/يوليو، سيكون بإمكانهم تشارك الوجبات والأنشطة مثل لعب الغولف وكرة الطاولة، وألعاب الفيديو وغيرها، مع المقيمين في الفندق ذاته. وسيتم عرض الأفلام لهم، وتوفير خدمات الحلاقة وتقليم الأظافر، واليوغا والتأمل.

ويحق للجميع الحصول على ثلاث وجبات يوميا، من إعداد خدمات تقديم الطعام المختلفة في "ديزني وورلد".

وسيمنع على أي كان مغادرة "الفقاعة" في أورلاندو الا في حالات القوة القاهرة (الرعاية الطبية، ولادة طفل، المرض وفاة أحد أفراد العائلة...).

ويتعين على الراغبين بذلك تقديم طلب خطي، وأي مخالفة ستعرض مرتكبها للغرامات أو الإيقاف أو حتى الطرد.

- حتى 24 حزيران/يونيو لاتخاذ قرار -

وسيصل اللاعبون بمفردهم إلى أورلاندو، دون أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لن يتمكنوا من الانضمام إليهم إلا بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية. ويجب أن يتم اخضاع هؤلاء الضيوف لاختبار "كوفيد-19" قبل الوصول والبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة ثلاثة أيام.

وعلى الجانب الرياضي، ستقام المعسكرات التدريبية من 9 الى 29 تموز/يوليو، تتخللها ثلاث مباريات ودية بين فرق مقيمة من الفندق نفسه، قبل استئناف المباريات المقرر في 31 تموز/يوليو. وبحسب التقارير، يحتمل ان يتم تقديم هذا الموعد بيوم واحد، على ان يتم تتويج البطل في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير.

وخلال المباريات، سيتم اعتماد نظام التباعد بين اللاعبين على دكة البدلاء، وستكون الكمامة الطبية الواقية إلزامية للاعبين غير المشاركين وأعضاء الجهاز الفني.

وعلى أرض الملعب، يجب على اللاعبين تجنب البصق، وتنظيف أنوفهم وتجفيف الكرة بقمصانهم.

وأكدت الرابطة في مذكرتها أن أحد الأهداف في أورلاندو سيكون لفت الانتباه إلى المناقشات والمبادرات في مكافحة الظلم الاجتماعي والعنصري.

وكانت مجموعة من حوالى 80 لاعبا قد أعربت مؤخرا عن ترددها أو حتى رفضها استئناف اللعب، بحجة أن الوقت هو للعمل على مواجهة العنصرية والظلم الاجتماعي، بدلا من لعب كرة السلة.

وترك مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر لهؤلاء اللاعبين هامشا بشأن العودة من عدمها. لكن تقارير صحافية أميركية أفادت انه سيتم الاقتطاع من رواتب اللاعبين الذين يمتنعون عن العودة.

ونقلت شبكة "اي أس بي أن" الأميركية الثلاثاء أن رابطة اللاعبين المحترفين أبلغتهم بأن تاريخ 24 حزيران/يونيو هو الموعد النهائي لاتخاذ قرارهم بشأن المشاركة في استكمال الموسم.

© 2020 AFP