الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعرقل سعي ترامب لإلغاء برنامج المهاجرين "الحالمين"

أيدت المحكمة الأمريكية العليا بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة قرار محكمة أدنى درجة قضت بأن سعي الرئيس دونالد ترامب في عام 2017 لإلغاء قانون "الحالمين" الخاص بالهجرة، والذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما، غير قانوني. ويمنع هذا الحكم الإدارة الأمريكية من ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا البلاد وهم أطفال بشكل غير قانوني.

إعلان اقرأ المزيد

تعرضت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة تجاه الهجرة لضربة كبيرة وجهتها المحكمة العليا الخميس بإصدارها حكما ضد سعيه لإنهاء برنامج يمنع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين يطلق عليهم اسم "الحالمون" ويخص من دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

وأيد خمسة قضاة مقابل أربعة قرار محكمة أدنى درجة قضت بأن سعي ترامب في عام 2017 لإلغاء القانون الذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما عام 2012 غير قانوني.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية "تعسفي" و"اعتباطي".

وعلّق ترامب على تويتر معتبرا أن قرارات المحكمة التي شملت أيضا حقوق العمال المثليين ومتحولي الجنس، "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفا أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".

واستبعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012 التهديد بترحيل "الحالمين"، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاما الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

لكن خلفه الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، قرر أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى "داكا"، معتبرا أنه "غير قانوني".

ودون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق القرار، لكن الحكومة طعنت وصولا إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.

وقال رئيس المحكمة دون روبرتس في القرار الذي وافق عليه أربعة قضاة تقدميين آخرين "لا نقول إن كان إصدار داكا أو إلغاؤه سياسة مرتكزة. ’رجاحة‘ هذه القرارات ’ليست مسؤوليتنا‘".

وأضاف "فحصنا فقط إن اتبعت الحكومة الشروط الإجرائية وقدمت تفسيرا معللا لفعلها"، وقد "أخفقت" في فعل ذلك في هذا الملف.

ويعني الحكم أن نحو 649 ألف مهاجر أغلبهم من البالغين الذين ولدوا في المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية سيبقون محصنين من الترحيل بموجب القانون ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

وتقول إدارة ترامب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزا الكونغرس.

وجعل ترامب حملته على المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك