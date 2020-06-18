بطولة إنكلترا: تشلسي يعلن تعاقده مع نجم لايبزيغ فيرنر

اينا فاسبندير POOL/ا ف ب

تيمو فيرنر (يمين) يحتفل بهدفه مع لايبزيغ في مرمى كولن مع زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدوري الالماني لكرة القدم في الاول من حزيران/يونيو 2020

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي اللندني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا. سيلتحق بزملائه الجدد في تموز/يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي"، دون الإشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.

وقال فيرنر لموقع النادي "يسعدني أن أوقع مع تشلسي، إنها حقا لحظة فخر بالنسبة لي الانضمام إلى هذا النادي الرائع. أود بالطبع أن أشكر لايبزيغ، النادي والجماهير، على أربع سنوات رائعة. ستظل في قلبي إلى الأبد".

وتابع "أتطلع للموسم المقبل مع زملائي الجدد ومدربي الجديد (فرانك لامبارد) وبالطبع جماهير تشلسي. معا أمامنا مستقبل ناجح جدا".

من جهتها قالت مديرة النادي اللندني الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا "نحن متحمسون جدا لكون فيرنر اختار الانضمام إلى تشلسي. إنه لاعب كان مطمعا للجميع في أنحاء أوروبا وليس مستغربا أن لديه هذا المزيج النادر من كونه شابا ومثيرا ومجرَّبا. نتلهف لتواجد تيمو معنا، ولكن حتى ذلك الحين نتمنى له ولايبزيغ كل التوفيق فيما تبقى من هذا الموسم".

وبات فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

وسجل فيرنر 32 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 26 هدفا في 30 مباراة في البوندسليغا.

© 2020 AFP