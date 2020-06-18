بطولة إيطاليا: الحكومة تخفف قيود الحجر الصحي على الأندية

فينتشنزو بينتو ا ف ب/ارشيف

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ميلانو (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإيطالية الخميس على تخفيف قيود الحجر الصحي على الأندية في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أفرادها، قبل يومين من استئناف منافسات "سيري أ" المعلقة منذ آذار/مارس الماضي.

ومن المقرر ان تستأنف منافسات الدوري اعتبارا من 20 حزيران/يونيو، بعدما عادت منافسات اللعبة خلف أبواب مغلقة الأسبوع الماضي مع استكمال مسابقة الكأس المحلية.

وتترافق هذه العودة مع إجراءات صحية صارمة للحؤول دون أي تفشٍ محتمل لعدوى "كوفيد-19". وبموجب البروتوكول الذي كان معدا، يتوجب على كل فريق ان يضع كل أفراده في الحجر لفترة أسبوعين، في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

لكن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا منح سلطات كرة القدم الضوء الأخضر لاعتماد عزل غير مشدد، أي ان يقتصر حجر الأسبوعين على من تظهر نتيجة فحصه إيجابية فقط. في المقابل، سيتم إخضاع باقي أفراد الفريق لمراقبة لصيقة، وإجراء فحص سريع لهم جميعا في يوم خوضهم مباراة.

ولقي الإجراء الجديد ترحيب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا الذي رأى فيه "خطوة إضافية نحو إنهاء الموسم الرياضي".

وأبدى غرافينا أمله في ان يظهر الجميع "حسا كبيرا بالمسؤولية"، داعيا المشجعين على وجه الخصوص الى عدم الاقدام على أي تصرف "يلغي الجهود التي يتم بذلها".

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19".

وتأتي عودة منافسات الدوري بعد أسابيع من الأخذ والرد بين السلطات السياسية والرياضية والصحية.

وتنطلق "سيري أ" مجددا اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي مع أربع مباريات مؤجلة توزع بالتساوي بين السبت والأحد، على ان تنطلق المرحلة السابعة والعشرين (من 38) الإثنين.

ويتصدر يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو.

© 2020 AFP