بكين "ترفض بشدة" بيان مجموعة السبع حول قانون الأمن المتعلق بهونغ كونغ

انطوني والاس ا ف ب/AFP

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بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين الخميس أنها "ترفض بشدة" بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الذين دعوها الى إعادة النظر في قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ.

وقال المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هاواي إن بكين "ترفض بشدة البيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ" كما ورد على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية.

والقانون الأمني الجديد يفرض عقوبات على النشاطات الانفصالية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتقول بكين إن القانون سيعيد الاستقرار ولن يمس الحريات السياسية.

لكن معارضي القانون، بمن فيهم العديد من الدول الغربية، يخشون أن يؤدي ذلك إلى قمع سياسي على غرار ما يحصل في البر الرئيسي.

كما أعربوا عن خشيتهم أن تبدأ بكين بقضم الحكم الذاتي التشريعي والقضائي في هونغ كونغ، وهو حجر الأساس لنجاح المدينة كمركز تجاري دولي رئيسي.

وبموجب مبدأ "بلد واحد ونظامين" قبل ان تتسلم الصين الجزيرة من بريطانيا، قالت الصين إنها ستسمح لهونغ كونغ بالحفاظ على بعض الحريات والاستقلالية حتى عام 2047، بما في ذلك الاستقلال التشريعي والقضائي.

وكان بيان مجموعة السبع دعا الصين الأربعاء إلى "إعادة النظر" في قرارها بشأن القانون الأمني. وأشار الوزراء الى وجود "مخاوف حقيقية" لديهم تتعلق بقانون هونغ كونغ،

© 2020 AFP