ترامب يقول انه "يتم التعامل مع الشرطة بظلم" في الاحتجاجات المعادية للعنصرية

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى اجتماع مع قادة روحيين وأصحاب شركات صغيرة في دالاس بولاية تكساس في 11 حزيران/يونيو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

رأى الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أنه "يتم التعامل بظلم" مع الشرطة الأميركية في مقابلة تلفزيونية بدا فيها وكأنه يدافع عن شرطي أبيض متهم بقتل رجل أسود الأسبوع الماضي في أتلانتا.

ووجهت إلى الشرطي غاريت رولف الأربعاء تهمة القتل بعد خمسة أيام على وفاة الشاب الأسود رايشارد بروكس متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة، في حادثة أججت الاحتجاجات المعادية للعنصرية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب خلال المقابلة على قناة "فوكس نيوز" أنه "وضع فظيع لكن لا يجوز مقاومة شرطي".

وأضاف "آمل في أن ينال محاكمة عادلة لأن الشرطة تعامل بظلم في بلادنا".

وأوضح "لكن مرة أخرى لا يمكن مقاومة شرطي بهذه الطريقة. ودار شجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيء جدا".

وكشف فيديو أن الشرطي بعد أن أطلق النار على الرجل الأسود ركله في حين كان ممدا على الأرض وينزف.

وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو ما أثار موجة غضب في الولايات المتحدة وتظاهرات عمت كافة انحاء العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

واعلن ترامب الثلاثاء حظر وضعية الخنق إلا إذا كانت حياة الشرطة في خطر وأمر بإصلاح محدود في جهاز الشرطة.

© 2020 AFP