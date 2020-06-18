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تقرير فرانس24 "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" يفوز بجائزة "ون وورلد ميديا" لعام 2020

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© فرانس24
نص : عبد الله ملكاوي تابِع | جولي دنغلهوف | كاترين نوريس ترنت
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فيديو : عبد الله ملكاوي تابِع

فاز تقرير فرانس24 "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" بجائزة "ون وورلد ميديا 2020" عن فئة أفضل تقرير يتناول قضايا اللاجئين، قام بتحقيقه صحافيو فرانس24 عبد الله ملكاوي وجولي دنغلهوف وكاثرين نوريس ترنت. وتعتبر جائزة "ون وورلد ميديا" من أهم الجوائز العالمية المعنية بإبراز ومكافأة أفضل التقارير والأعمال الصحفية التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية في بلدان عدة. تم الإعلان عن الأعمال الفائزة في حفل توزيع الجوائز على الإنترنت الخميس 18 يونيو/حزيران 2020.

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ليبيا.. العبور إلى الجحيم

تقرير فائز بجائزة "ون وورلد ميديا 2020" عن فئة أفضل تقرير يتناول قضايا اللاجئين

منذ أكثر من ثمانية أشهر تشهد ليبيا حربا شنها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. فرانس24 تمكنت من الولوج إلى قلب النزاع الدائر هناك، مع موفديها عبد الله ملكاوي وجولي دنغلهوف وكاترين نوريس ترينت الذين أعدوا فيلما وثائقيا بعنوان "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" بعد أيام من البحث والتحري، موثقين حقيقة الصراع في ليبيا وأزمة اللاجئين التي أضحت كارثية في البلاد.

في عمق الحدث المغاربي / ليبيا

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