تقرير فرانس24 "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" يفوز بجائزة "ون وورلد ميديا" لعام 2020

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فاز تقرير فرانس24 "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" بجائزة "ون وورلد ميديا 2020" عن فئة أفضل تقرير يتناول قضايا اللاجئين، قام بتحقيقه صحافيو فرانس24 عبد الله ملكاوي وجولي دنغلهوف وكاثرين نوريس ترنت. وتعتبر جائزة "ون وورلد ميديا" من أهم الجوائز العالمية المعنية بإبراز ومكافأة أفضل التقارير والأعمال الصحفية التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية في بلدان عدة. تم الإعلان عن الأعمال الفائزة في حفل توزيع الجوائز على الإنترنت الخميس 18 يونيو/حزيران 2020.