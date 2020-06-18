جون بولتون يتهم ترامب في كتابه المرتقب بطلب دعم بكين للفوز بولاية رئاسية ثانية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جينبينغ المساعدة في الفوز بانتخابات 2020، كما ورد في كتاب المستشار السابق جون بولتون

كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.

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خلال قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في حزيران/يونيو من العام الماضي، "حوَّلَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثة بشكل مفاجئ إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ملمحا إلى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، وملتمسا من شي أن يضمن أنه سيفوز"، هذا ما ورد في مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون تم نشرها من وسائل إعلام أمريكية.

"زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح"

وفي المقتطفات التي نشرتها صحف "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، كتب بولتون أنّ ترامب شدد على أهمية المزارعين الأمريكيين وكيف أن "زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح" يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وقال بولتون "كنت أود أن أطبع كلمات ترامب نفسها، لكن عملية المراجعة الحكومية المسبقة للنشر قررت عكس ذلك"، في إشارة إلى ضرورة إخضاع مسودة كتابه للتدقيق من قبل وكالات أمريكية قبل أشهر.

"إعاقة العدالة.. أسلوب حياة"

واعتبر بولتون في وصفه لحلقات عدة من سلوكيات ترامب، أن "إعاقة العدالة بدت كأنها أسلوب حياة لم نتمكن من تقبّله"، وفق المقتطفات.

أمضى بولتون، السياسي المحافظ المثير للجدل، 17 شهرا مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض قبل استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي. ورفض الإدلاء بشهادته خلال محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قائلا إنه لن يفعل ذلك إلا إذا أجبره على ذلك قاض.

ولم يقُل بولتون صراحة إن كانت أفعال ترامب التي كشف عنها تستوجب توجيه اتهام إلى الرئيس، لكنه ذكر أنه أبلغ وزير العدل بيل بار بها وأنه كان ينبغي على مجلس النواب إجراء تحقيق.

وقال أيضا إن الديمقراطيين ارتكبوا "سوء تصرف" بحصر الاتهام بشكل ضيق بأوكرانيا، في وقت كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع كييف موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل.

وكتب بولتون "لو لم يُركز مجلس النواب على الجوانب الأوكرانية وحسب في تضارب المصالح الشخصية لترامب (...) لكانت هناك فرصة أكبر لإقناع الآخرين بأن ‘جرائم كبرى وجنحا’ قد تم ارتكابها".

فرانس24/ أ ف ب

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