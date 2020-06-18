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"قانون قيصر": الشعب السوري يرى أنه "الضحية الأولى" ودمشق تصف واشنطن "بالنفاق"

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

توالت ردود الفعل بشأن مجموعة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا والتي عرفت باسم "قانون قيصر". فعلى الرغم من استهداف هذا القانون بشكل مباشر للنظام السوري وأذرعته الخارجية، إلا أن الخطوة الأمريكية أثارت امتعاض الشارع السوري، الذي اعتبر أنه سيدفع ثمنا باهظا ضريبة هذا القانون الذي سيترتب عنه انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي. من جانبها، اتهمت دمشق واشنطن بالنفاق في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر لهذه العقوبات.