ماكرون يزور لندن لإحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية

صورة لمراسل فرانس24 في لندن أنور القاسم © فرانس 24

يعبُر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت الخميس بحر المانش ليصل إلى لندن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء أزمة كوفيد-19 في الـ27 من فبراير/شباط، لإحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية. كما تهدف الزيارة إلى شكر البريطانيين على وقوفهم مع الجنرال ديغول لمحاربة النازية قبل 80 عاما وللتأكيد على العلاقات التاريخية الصلبة بين الدولتين عن طريق تقديم وسام الشرف الخاص بمدينة لندن. وسيقيم ماكرون في مقر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في قلب لندن مع الحرص على اتباع إجراءات الحجر الصحي.