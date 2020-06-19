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الإمارات تنتقد بشدة "القرارات الخاطئة" للمشير حفتر في ليبيا

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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال مؤتمر صحفي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2018
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال مؤتمر صحفي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2018 © أ ف ب
نص : فايزة قارح
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فيديو : فايزة قارح

أدلى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتصريحات غير مسبوقة بشأن الوضع في ليبيا، انتقد فيها بشدة الحليف خليفة حفتر. وقال قرقاش: "لقد اتخذ بعض أصدقائنا قرارات فردية وأحادية الجانب، ولقد رأينا ذلك مع الجنرال حفتر في ليبيا...". واعتبرت هكذا تصريحات أنها تعكس تغيرا في سياسة الإمارات تجاه حفتر. كما اتهم قرقاش تركيا بتأجيج الصراع في هذا البلد المغاربي، معلنا دعم بلاده للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

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