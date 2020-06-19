السعودية تعيد فتح مساجد مكة الأحد

- ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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الرياض (أ ف ب)

تعتزم السعوديّة اعتبارًا من الأحد إعادة فتح مساجد مكّة، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفرضت المملكة إجراءات احترازيّة لوقف انتشار الفيروس، بخاصّة في مكّة، لكنّ عدد الإصابات الجديدة زاد بشكل ملحوظ في الأيّام الأخيرة.

ونقلت قناة الإخباريّة عن وزارة الشؤون الإسلاميّة أنّ "مساجد مكّة المكرّمة ستُباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل لاستقبال المصلّين، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا".

وأضافت القناة أنّ الاستعدادات جارية في نحو 1500 مسجداً لاستقبال المصلّين، وعرضت لقطات لعمّال يطهّرون الأرضيّات والسجاد.

ويأتي القرار قبل أسابيع من موسم الحجّ السنوي إلى مكّة.

تُواجه السعودية للمرّة الأولى في التاريخ الحديث، خيارًا صعبًا بين احتمال تقليص أو إلغاء الحجّ الذي يُقام في أواخر شهر تموز/يوليو.

وخارج مكّة، تمّ فتح المساجد نهاية شهر أيّار/مايو، مع اتّباع قواعد مشدّدة باحترام التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى.

وسجّلت السعوديّة، الأكثر تضرّرًا بين دول الخليج، أكثر من 150 ألف إصابة بالفيروس، بينها نحو 1200 وفاة.

© 2020 AFP