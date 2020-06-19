القضاء الاسباني يرفض شكوى نيمار ضد برشلونة ويلزمه دفع 6,7 ملايين يورو (محكمة)

فرانك فيف ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

رفض القضاء الاسباني الجمعة مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع 43,6 مليون يورو كمكافأة لم يتقاضاها على تمديد عقده، وذلك بعد انتقاله الى ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، والزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6,7 ملايين يورو (7,53 ملايين دولار أميركي).

وبتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكاتالوني السابق "لم يحق (لنيمار) تقاضي المبلغ" الذي طلبه و"يتعين عليه تسديد الزيادة الاضافية لمكافأة التمديد، لانه وضع حدا لعقده دون مسوغ"، بحسب ما كتبت المحكمة الجمعة.

وكان البرازيلي قد طلب في 2017 تفعيل الشرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على الرغم من معارضة برشلونة، لتكون صفقة انتقاله الاغلى في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

وتقدم نيمار (28 عاما) بدعوى بحق برشلونة للمطالبة بعلاوة تبلغ 64,4 مليون يورو قبل الخضوع للضرائب، تم التفاوض عليها مع النادي عام 2016 في مقابل تمديد عقده حتى عام 2021.

ودفع برشلونة لنيمار القسط الأول وبلغ 20,75 مليون قبل مغادرته إلى باريس، لكنه اوقف بعد ذلك بقية الدفعات، وادعى على نيمار لاسترداد الدفعة الاولى والحصول على 8,5 ملايين يورو كعطل وضرر.

واستمع القضاء للطرفين في 27 ايلول/سبتمبر الماضي ثم قدّم استنتاجاته في 21 تشرين الاول/اكتوبر.

ورحب برشلونة بهذا القرار مشيرا الى ان نيمار بمقدوره استئنافه، فيما يواصل النادي "الدفاع بحزم عن مصالحه"أمام العدالة.

ولا شك بان نتائج هذه الشكوى قد تعقد امكانية عودة البرازيلي الى صفوف فريقه السابق الذي حمل الوانه اربع سنوات واحرز معه لقب دوري ابطال اوروبا في 2015، علما بان ناديه الفرنسي رفض رحيله الصيف الماضي.

وقبل وصوله الى باريس، كان انتقال اللاعب الموهوب من سانتوس الى برشلونة في 2013 أكثر جدلية. كشف برشلونة انه دفع 57,1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين ان القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دفع فعليا بـ83,3 مليونا.

© 2020 AFP