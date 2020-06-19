الولايات المتحدة: فاوتشي يستبعد العودة إلى إجراءات الحجر الواسعة للسيطرة على فيروس كورونا

استبعد كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي عودة إجراءات الحجر الواسعة والإغلاق في الولايات المتحدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المطروح حاليا هو التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات. تصريحات فاوتشي تزامنت مع انخفاض عدد الوفيات اليومي دون الألف لليوم الثامن على التوالي.

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أشار كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي الخميس إلى أن السيطرة على جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة لا تتطلب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النطاق، وذلك على الرغم من أنّ معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يُظهر تراجعًا.

ورداً على سؤال عما إذا كان يجب على الولايات التي تشهد زيادة بعدد الإصابات، أن تُعيد إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، أجاب "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".

"هل يجب فتح المدارس؟"

وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم حول موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تُواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.

وأشار فاوتشي إلى أنه في "المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس". وأضاف أنّ هناك أجزاء أخرى من البلاد "حيث يوجد عدد ضئيل من الإصابات، وهي أماكن يمكن فيها تأخير فتح المدارس".

"أقل من 700 وفاة يومية"

وسجلت الولايات المتّحدة مساء الخميس 687 وفاة خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز، وهو اليوم الثامن على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون الألف حالة في البلاد.

وفي حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

فرانس24/ أ ف ب

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