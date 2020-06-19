بطولة ألمانيا: قمتا الوصافة والبقاء الأبرز في المرحلة قبل الأخيرة

باتريك ستولارتس POOL/ا ف ب

لاعب وسط فيردر بريمن ماكسيميليان إيغشتاين خلال المباراة ضد فولفسبورغ في الدوري الألماني في السابع من حزيران/يوينو 2020.

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برلين (أ ف ب)

تبرز قمتا الوصافة بين لايبزيغ الثالث وضيفه بوروسيا دورتموند الثاني، والبقاء بين ماينتس الخامس عشر وفيردر بريمن السابع عشر قبل الأخير في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حسم بايرن ميونيخ لقبه الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه الثلاثاء.

وتقام جميع المباريات السبت في توقيت واحد (13,30 ت غ) عملا بمبدأ تكافؤ الفرص في مرحلة حاسمة بشكل كبير بخصوص البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، والفريق الذي سيرافق بادربورن إلى الدرجة الثانية والذي سيخوض الدور الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وضمن بايرن ميونيخ البطل (76 نقطة) وبوروسيا دورتموند (66 نقطة) البطاقتين الأوليين للمسابقة القارية العريقة، وانحصرت المنافسة على البطاقتين المتبقيتين بين لايبزيغ (63 نقطة) وباير ليفركوزن الرابع (60) وبوروسيا مونشنغلادباخ الخامس (59).

في ذيل الترتيب، يبدو فيردر بريمن صاحب المركز قبل الأخير (28 نقطة) وفورتونا دوسلدورف السادس عشر (29 نقطة) الأقرب للحاق ببادربورن الأخير (20 نقطة) إلى الدرجة الثانية، لكن الهبوط يعني أيضا فرق كولن وأوغسبورغ (35 نقطة لكل منهما) وماينتس (34 نقطة).

- لا أحد يريد أن يخذل الفريق أو المدينة" -

ويخوض فيردر بريمن وفورتونا دوسلدورف مباراتين مصيريتين، الأول في ضيافة ماينتس الذي فجر المفاجأة في المرحلة الماضية بفوزه على بوروسيا دورتموند في عقر داره بثنائية نظيفة الأربعاء معززا حظوظه في البقاء، والثاني أمام ضيفه أوغسبورغ الذي تكفيه نقطة واحدة لضمان بقائه بين الكبار.

ويواجه بريمن، أحد الأندية الأكثر شعبية في ألمانيا والمتوج باللقب أربع مرات، خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية أكثر من أي وقت مضى وهو الذي أمضى معظم تاريخه في الدرجة الأولى وتحديدا منذ إحداث البوندسليغا عام 1963.

وهبط بريمن مرة واحدة وكانت عام 1980 لكنه عاد بسرعة وفي الموسم التالي عقب تتويجه بلقب الدرجة الثانية.

ويدرك بريمن جيدا أن النقاط الثلاث هي الوحيدة الكفيلة له بالابقاء على آماله بالاستمرار في الدرجة الأولى، خصوصا أنه يلعب المباراة الأخيرة على أرضه أمام كولن السبت المقبل.

وقال لاعب الوسط ماكسيميليان إيغيشتاين "هناك مباراتان نهائيتان بانتظارنا ويجب أن نفوز بهما للبقاء في الدرجة الأولى"، فيما أكد زميله الأميركي جوش سارجنت "لا أحد يريد أن يخذل الفريق أو المدينة".

ولن تكون مهمة بريمن سهلة في مواجهة ماينتس الذي سيحاول تأكيد فوزه المستحق على دورتموند وتعميق جراح مضيفه بالفوز عليه وحسم بقائه في الدرجة الأولى، قبل مواجهته القوية في المرحلة الأخيرة أمام مضيفه باير ليفركوزن الذي يصارع على بطاقة المسابقة القارية العريقة.

ولا تختلف حال فورتونا دوسلدورف عن بريمن، وهو بدوره يسعى إلى كسب نقاط مباراتيه الأخيرتين في الدوري ضد ضيفه أوغسبورغ ومضيفه أونيون برلين لضمان خوض الملحق على الأقل وتفادي الهبوط المباشر.

ووصف مدرب ماينتس أخيم بيرلورتسر المباراة بأنها "نهائي الهبوط".

ويعول فورتونا دوسلدورف على معنويات لاعبيه العالية عقب التعادل الثمين الذين انتزعوه في المرحلة الماضية من لايبزيغ 2-2، بعدما تخلفوا بثنائية نظيفة مطلع الشوط الثاني.

- قمة الوصافة -

وتتجه الأنظار إلى ملعب "ريد بول أرينا" الذي سيكون مسرحا لقمة الوصافة بين لايبزيغ وبوروسيا دورتموند.

ويمني لايبزيغ النفس بضرب عصفورين بحجر واحد خلال استضافته لرجال المدرب السويسري لوسيان فافر، عبر تحقيق الفوز لانتزاع المركز الثاني وضمان بطاقة المسابقة القارية العريقة التي بلغ هذا الموسم دور ربع النهائي فيها للمرة الأولى في تاريخه على حساب توتنهام وصيف بطل النسخة الأخيرة.

ويعول لايبزيغ على نجمه الدولي تيمو فيرنر، ثاني لائحة الهدافين (26 هدفا)، في مباراته قبل الأخيرة معه في البوندسليغا بعدما تم الإعلان الخميس عن انتقاله غلى صفوف تشلسي الإنكليزي.

وضرب فيرنر بقوة هذا الموسم وساهم بشكل كبير في إنجازات الفريق بتسجيله 32 هدفا في مختلف المسابقات، وهو لن يألو جهدا السبت لتعزيز غلته التهديفية وتعويض التعادل المخيب في المرحلة الماضية أمام دوسلدورف.

وقال مدربه يوليان ناغلسمان "علينا حسم المباراة السبت"، مضيفا "المركز الثاني في الدوري لا يعني أي شيء. المسألة تتعلق بالتأهل إلى مسابقة دوري الأبطال ولدينا ما يكفي لتحقيق ذلك".

ويطمح باير ليفركوزن في استغلال التراجع الرهيب في النتائج لمضيفه هرتا برلين الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة، وذلك لكسب ثلاث نقاط تبقيه في المركز الرابع أمام منافسه على البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يخوض اختبارا سهلا في ضيافة باردبورن.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم عندما يستضيف فرايبورغ السبت قبل استلامه درع البطولة السبت المقبل على أرض فولفسبورغ، وذلك في بروفة أخيرة لنهائي مسابقة الكأس المقرر ضد ضد باير ليفركوزن في الرابع من تموز/يوليو المقبل، على أن يخوض بعد ذلك في الثامن منه إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي الإنكليزي (3-صفر ذهابا في لندن).

ويغيب المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس بسبب الإيقاف عن مواجهة فرايبورغ التي سيسعى خلالها النادي البافاري إلى فوزه الـ15 على التوالي في متخلف المسابقات.

ويبحث شالكه عن فوزه الأول بعد 14 مباراة، وتحديدا 17 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة، عندما يستضيف فولفسبورغ.

© 2020 AFP