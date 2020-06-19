فيروس كورونا

حكايا الجاليات: قصص نجاح وصعوبات في زمن الجائحة

حكايا الجاليات - فرانس24 © فرانس24

تقدم فرانس24 سلسلة من التحقيقات تروي حكايات أفراد من الجاليات العديدة التي هاجرت إلى فرنسا. حكايات ترصد أوضاعهم ومشاكلهم ونجاحاتهم وأفراحهم وأحزانهم والصعوبات التي يواجهونها. قصص ونماذج مشرفة لأوطانها الأصلية ولوطنها الجديد تثبت أنه في فرنسا هناك دائما مكان للجميع.