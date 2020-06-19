حكايا الجاليات: قصص نجاح وصعوبات في زمن الجائحة
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تقدم فرانس24 سلسلة من التحقيقات تروي حكايات أفراد من الجاليات العديدة التي هاجرت إلى فرنسا. حكايات ترصد أوضاعهم ومشاكلهم ونجاحاتهم وأفراحهم وأحزانهم والصعوبات التي يواجهونها. قصص ونماذج مشرفة لأوطانها الأصلية ولوطنها الجديد تثبت أنه في فرنسا هناك دائما مكان للجميع.
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فرانس24
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