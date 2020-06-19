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حكايا الجاليات: قصص نجاح وصعوبات في زمن الجائحة

نشرت في: آخر تحديث:

حكايا الجاليات - فرانس24
حكايا الجاليات - فرانس24 © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع

تقدم فرانس24 سلسلة من التحقيقات تروي حكايات أفراد من الجاليات العديدة التي هاجرت إلى فرنسا. حكايات ترصد أوضاعهم ومشاكلهم ونجاحاتهم وأفراحهم وأحزانهم والصعوبات التي يواجهونها. قصص ونماذج مشرفة لأوطانها الأصلية ولوطنها الجديد تثبت أنه في فرنسا هناك دائما مكان للجميع.

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