قمة أوروبية للنهوض بالاقتصاد وتقديم منح لدول الاتحاد المتضررة من فيروس كورونا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 10 أبريل/ نيسان 2019.

يجتمع القادة الأوروبيون الجمعة عبر الفيديو لبحث خطة، وصفت بأنها "تاريخية" لإنعاش الاقتصاد الأوروبي. وتهدف القمة إلى إقناع أطراف أوروبية بتقديم منح للدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا على غرار إسبانيا وإيطاليا. وستستمر المفاوضات حتى يوليو/تموز، إذ لا يتوقع أن تخرج هذه القمة بقرارات مادامت الغاية منها جس نبض دول مثل هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، التي لا تفضل الحديث عن تقديم منح بل عن قروض لبلدان القارة العجوز المتضررة.

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إنعاش الاقتصاد الأوروبي في مجموع دول القارة العجوز، صار من أولى اهتمامات الحكومات الأوروبية بعد رفع الحجر في هذه البلدان وتخفيف القيود الوقائية الصحية بشكل كبير.

وفي هذا السياق، انطلقت الجمعة مفاوضات بين دول الاتحاد حول خطة إنعاش تاريخية لمرحلة ما بعد كوفيد-19. وكتب بارنتز ليتز المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة "بدأ المؤتمر عبر الفيديو". وأشار في تغريدة سابقة قبيل انعقاد القمة إلى أن "من مسؤوليتنا المشتركة التوصل" إلى اتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي قوله: "إنه أحد أهمّ المشاريع المشتركة منذ عقود"، معتبرا أنه "يمكن أن نتحدث عن أمر تاريخي".

والموضوع الرئيسي على طاولة المحادثات التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية يوليو/تموز، خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو، بينها 500 مليار يُعاد توزيعها على شكل منح للدول الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية على غرار إسبانيا وإيطاليا.

وليس متوقعا أن ينتج عن هذه القمة الافتراضية التي بدأت عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، أي اتفاق، لكن يفترض أن تتيح جس نبض دول على غرار هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، التي ترفض التحدث عن منح وتدعو إلى تقديم قروض للدول المتضررة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس "لم يكن التماسك والتضامن يوما بهذا القدر من الأهمية كما هو اليوم". فيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في العالم موديا بحياة ما يزيد عن 450 ألف شخص حتى الآن.

"تفاؤل" منظمة الصحة العالمية

ولايزال فيروس كورونا يحصد أرواح الناس عبر بقاع العالم، ولذلك تشدد الحكومات الأوروبية على الإجراءات الوقائية في انتظار التوصل إلى لقاح، يخلص البشرية من هذا الوباء.

وبدت منظمة الصحة العالمية "متفائلة جدا" بشأن احتمال توفر مئات ملايين الجرعات للقاحات محتملة بحلول نهاية العام. لكن اللقاح الذي تختبر أكثر من 200 صيغة منه حول العالم، لا يزال بصدد التطوير.

فرانس24/ أ ف ب

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