السعودية: رفع منع حظر التجول واستئناف الأنشطة الاقتصادية بدءا من الأحد مع تواصل تعليق العمرة
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن المملكة قررت رفع حظر التجول بدءا من السادسة صباحا من يوم الأحد. كما سيُسمح باستئناف جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية. إلا أنه سيتواصل تعليق العمرة والرحلات الدولية علاوة على الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر.
قررت السعودية رفع منع التجول بشكل كامل بدءا من السادسة صباحا من يوم الأحد. والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية.
وأضافت الوكالة أنه سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر. كما سيظل تجمع أكثر من 50 شخصا محظورا.
وكانت المملكة قد علقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج في انتظار أن تعلن قرارا نهائيا بهذا الخصوص.
وفي 2019 أدى نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.
فرانس24/ رويترز
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