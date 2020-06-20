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الصين تريد إنشاء "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ وسط رفض دولي

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البرلمان الصيني يتبنى مشروع قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ
البرلمان الصيني يتبنى مشروع قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

تريد الصين إنشاء "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ وفق نص مشروع قانون مثير للجدل، حسبما أعلنت وكالة أنباء حكومية السبت. ويأتي هذا الإعلان رغم دعوات الدول الغربية التي تخشى من أنه سيقضي على الحريات والحكم الذاتي في هونغ كونغ. ودعت مجموعة السبع، في بيان، بكين إلى التراجع عن المشروع، إلا أن الصين رفضت ذلك "بشدة".

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أعلنت وكالة أنباء حكومية أن الصين ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ، وفق نص مشروع قانون مثير للجدل يعده البرلمان الصيني ونشرته وكالة أنباء الصين الجديدة السبت.

وسيكون للقانون الذي يجري إعداده أسبقية على قوانين تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق المشروع الذي يعمل النظام الشيوعي على فرضه رغم دعوات الدول الغربية التي تخشى أنه سينهي الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

وبعد التظاهرات الحاشدة العام الماضي في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي عن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، ترى المعارضة الديمقراطية المحلية بأنه وسيلة لإسكاتها.

واعتمد البرلمان الصيني أواخر أيار/مايو مبدأ صياغة هذا القانون خلال جلسته السنوية، وكلفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مشروع القانون الذي نشرت نصه السبت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وتنص الوثيقة على إنشاء وكالة للأمن القومي يرأسها رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ. وتتولى كاري لام حاليا رئاسة السلطة التنفيذية، لكن خصومها يعتبرونها خاضعة لبكين.

ولم يجر إعلان موعد لاعتماد النص، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة قالت إن الصيغة النهائية للمشروع سوف تستكمل "قريبا".

وفي بيان، دعت دول مجموعة السبع بكين إلى التراجع عن هذا المشروع، وهو ما رفضته الحكومة الصينية الخميس "بشدة".

فرانس24/أ ف ب 

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