ريبورتاج: مقهى باريسي يجمع الفنانين والصحافيين والطلبة اللاجئين في فرنسا

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يشبه هذا المقهى الباريسي الكثير من المقاهي الأخرى، لكنه يستقبل زبائن من نوع خاص. وعندما افتتح الباكستاني اللاجئ طه صديقي المقهى في فبراير/شباط الماضي، كان أمله أن يجعله مكانا يلتقي فيه الصحافيون والفنانون والطلبة اللاجئون في فرنسا. ويأمل صديقي بعد رفع الحجر الصحي وإعادة فتح المقهى، أن يحصل على تمويل للإبقاء على أبواب المكان الفريد من نوعه في باريس مفتوحة أمام اللاجئين. تقرير ماري شوستر وخالد ولد قاسي