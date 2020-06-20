سائق الفورمولا السابق زاناردي في العناية المركّزة بعد حادث مروع

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ميلانو (أ ف ب)

يرقد الايطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا واحد وبطل سلسلة "كارت" السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل ان يصبح بطلا بارالمبيا مرموقا، في المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" بعد اصطدامه الجمعة بشاحنة اثناء مشاركته في سباق دراجات للدفع اليدوي في إيطاليا.

وكان زاناردي يشارك في احدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو.

نُقل ابنة الثالثة والخمسين جوا الى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

قال المستشفى في بيان "نظرا للاصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الاعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة". تابع "نُقل المريض بعدها الى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".

وبحسب وكالتي أنسا وآجي، بقي زاناردي في حالة مستقرة خلال الليل.

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب ايطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "فقد أليكس السيطرة على دراجته، تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة. كان الاصطدام رهيبا".

واشارت صحيفة ريبوبليكا ان زاناردي بقي واعيا حتى وصول الاسعاف وانه كان يتنفس بنفسه.

اضاف فالنتيني في مقابلة أخرى "مرت عشرون دقيقة حتى وصول الطاقم الطبي. استغرق تحميله بعض الوقت. زوجته ساعدت. كان يتحدث بعد الحادث".

تابع "كان يوما مشمسا والجميع سعداء. كنا على بعد 20 كيلومترا من (خط الوصول) مونتالتشينو. الشاحنة لم تخطىء. اليكس ارتكب الخطأ"، مضيفا ان خوذته سقطت خلال الحادث.

واحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الاميركية للسيارات قبل ان تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها اربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، إلى عشرة ألقاب عالمية.

غرّد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لم تستسلم ابدا وبقوتك الذهنية الرائعة تخطيت آلاف الصعوبات. هيا اليكس، لا تستسلم. كل ايطاليا ستكافح معك".

وقال سائق فيراري للفورمولا واحد شارل لولكلير على تويتر "قاتل كما تعرف ان تقاتل. انت كبير جدا وشجاع".

كما كتب بطل العالم السابق في الفورمولا واحد الاميركي ماريو أندريتي على تويتر "انا قلق جدا وخائف للغاية بشأن أليكس، لدرجة أنني احبس انفاسي. انا مشجع له. انا صديقه. رجاء افعلوا مثلي وصلوا لهذا الرجل الرائع".

- ملهم حقيقي -

انقلبت حياة زاناردي رأسا على عقب في 15 أيلول/سبتمبر 2001، عندما تعرّض لحادث ضمن بطولة "كارت" وهو بسرعة 320 كلم/ساعة.

وفيما توقع كثيرون ان تكون نهاية لمسيرته الرياضية، استهل سائق لوتوس ووليامس السابق في الفورمولا واحد مسيرة رياضية أخرى.

تأقلم ابن مدينة بولونيا مع ساقيه الاصطناعيتين وعاد للمنافسة في السباق الاخير من بطولة أوروبا للسيارات السياحية على حلبة مونزا عام 2003 مع فريق "بي أم دبليو".

قال انذاك "برغم ان الوضع كان سيئا انذاك، وضعت لنفسي هدف عيش حياة طبيعية مجددا في المستقبل القريب".. اليوم، بمقدوري ان امشي، اسبح، اتزلج".

بالاضافة الى ميدالياته البارالمبية، شارك زاناردي أيضا في الترياتلون الحديدي في هاواي في تشرين الاول/اكتوبر 2014.

كان يستعد للمشاركة في الالعاب البارالمبية في طوكيو هذا الصيف قبل تأجيلها الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

آخر انجازاته كانت في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما حقق رقما قياسيا جديدا في الترياتلون البارالمبي في لقاء الرجال الحديدي في تشيرفيا، إيطاليا، مسجلا 8 ساعات و25 دقيقة و30 ثانية.

انجاز حققه بعد ايام قليلة من احرازه ذهبيتين وفضية في بطولة العالم في لندن.

كتب فريقه السابق وليامس على تويتر "أليكس هو أحد الاشخاص الملهمين في الحياة، وكما نعلم جميعا فهو مقاتل دائم. ابق قويا اليكس".

ورأت نجمة السباحة الايطالية فيدريكا بيليغريني في حسابها على تويتر "تشجع اليكس. اللعنة. يجب ان تقدم كل ما لديك الان".

وقال سائق الفورمولا السابق البريطاني مارتين بروندل ان "اليكس حصل بالفعل على نصيبه من الحظ السيء، وتجاوزه بتصميم قوي وروحية تحقيق الفوز مرة أخرى. فلنأمل ان يكون بخير وبعيدا عن الخطورة التي تذكرها التقارير".

وشارك زاناردي مع فرق جوردان، ميناردي، ولوتوس في الفورمولا واحد في مطلع التسعينيات، قبل الانتقال الى بطولة "كارت" في الولايات المتحدة حيث احرز اللقب في 1997 و1998.

عاد للفورمولا واحد عام 1999 مع فريق وليامس، قبل ان يتجه مجددا لسلسلة كارت.

احتفظ بشغفه لسباقات السيارات وأعلن أخيرا انه سيقود سيارة بي أم دبليو معدّلة خصيصا في جولة التحمل الاخيرة من بطولة "جي تي" الايطالية هذه السنة في مونزا في تشرين الاول/اكتوبر "لا يسعني الانتظار للعودة مجددا الى السيارة".

© 2020 AFP