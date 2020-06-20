فورمولا واحد: الاتحاد الدولي يصادق على استئناف الموسم في تموز/يوليو

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حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ خالية من السيارات في 17 نيسان/ابريل 2020

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باريس (أ ف ب)

صادق المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الجمعة على روزنامة معدلة لانطلاق موسم سباقات الفورمولا واحد بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع بداية من ثمانية سباقات في أوروبا بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

ولا يزال موسم 2020 بانتظار سباقه الافتتاحي، بعد إرجاء أو إلغاء جميع المراحل التي كانت مقررة بدءا من منتصف آذار/مارس في استراليا بسبب فيروس "كوفيد-19".

وينطلق الموسم بروزنامته المعدلة ودون جماهير مع اعداد محدودة في مرآب الصيانة في الخامس من تموز/يوليو بسباقين على التوالي في النمسا التي تستضيف على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ المرحلة الثانية في 12 منه، قبل الانتقال الى هنغارورينغ في المجر في 19 منه ومن بعدها بريطانيا التي تستضيف أيضا مرحلتين على التوالي في الثاني والتاسع من آب/أغسطس على حلبة سيلفرستون.

يقام بعدها سباق حلبة مونتميلو في كاتالونيا الاسبانية في 16 اب/اغسطس، سبا فرانكورشان في بلجيكا (30 اب/اغسطس) ومونزا في إيطاليا (6 ايلول/سبتمبر).

واتخذ حتى الآن القرار بإلغاء سبعة سباقات من أصل 22 كانت مقررة لهذا الموسم، هي أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان، فيما أرجئت سباقات البحرين وفيتنام والصين (شنغهاي) وكندا وروسيا.

ويسعى القيمون على البطولة إقامة مرحلتين في شنغهاي.

وبعد الجولات الاوروبية، من المتوقع ان تقام سباقات في اسيا، اميركا قبل انهاء الموسم في الشرق الاوسط في منتصف كانون الاول/ديسمبر.

ويتعين على المشاركين الالتزام ببروتوكولات سلامة صارمة. وسيتم إجراء اختبارات صحية منتظمة مع تقليل عدد أعضاء الفرق وأجهزة السباق على الحلبة أيضا.

© 2020 AFP