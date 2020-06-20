ماكرون يأمر بمراجعة "لضغوط" في قضية الوظائف الوهمية لمنافسه السابق في الانتخابات الفرنسية فرانسوا فيون

أ ف ب/ أرشيف

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة هيئة قضائية رقابية عليا بمراجعة تعرض ممثلة للادعاء لضغوط محتملة، في قضية محاكمة رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب الجمهوريين واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 فرانسوا فيون وزوجته في قضية وظائف وهمية.

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بعد تصريحات مثيرة للرئيسة السابقة لممثلي الادعاء في القضايا المالية بفرنسا، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة هيئة قضائية رقابية عليا بمراجعة تعرض ممثلة للادعاء لضغوط محتملة في قضية استهدفت فرانسوا فيون أحد منافسيه السابقين في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن وصوله للسلطة.

وكانت الرئيسة السابقة لممثلي الادعاء في القضايا المالية بفرنسا، إليان هوليت أبلغت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعرضت لضغوط بشأن طريقة تناولها لقضية رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بشأن تبديد المال العام.

وأثارت تصريحاتها قلق المحافظين من احتمال تحيز النظام القضائي ضد فيون في هذه القضية واستغلاله لأغراض سياسية.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي في إعلانه هذه المراجعة "..من المهم تبديد كل الشكوك في استقلال وحياد نظام العدالة في هذه القضية".

وحوكم فيون وزوجته بينيلوب في فبراير شباط بشأن فضيحة الوظائف الوهمية التي دمرت حملته للرئاسة في 2017 وفتحت أبواب قصر الإليزيه أمام ماكرون.

وبعد إدلائها بهذه التصريحات لأول مرة للنواب قالت هوليت إنه لم يجر التحقيق مع فيون تحت ضغوط من الجهاز التنفيذي وأشارت إلى الإشراف الصارم من قبل رؤسائها في هذه القضية البارزة .

وكان فيون أحد المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات ولكن محاولته للرئاسة انهارت بعد مزاعم إنه دفع لزوجته مئات الآلاف من اليورو من أجل القيام بعمل يكاد لا يذكر كمساعدته البرلمانية.

ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية في نهاية هذا الشهر.

فرانس24/ رويترز

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