آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم

بيير-فيليب ماركو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- اسبانيا تعاود فتح حدودها -

استؤنفت حركة العبور الأحد بين فرنسا وإسبانيا التي أعادت فتح حدودها مع إنهاء حالة التأهب والعزل التي استمرت لنحو مئة يوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى حتى الآن ب28,322 شخصا في أحد أكثر البلدان تضرراً من الوباء.

وتمكن الإسبان من مغادرة مناطقهم لملاقاة الأقارب أو الأصدقاء الذين لم يروهم منذ 14 آذار/مارس.

وفضلت البرتغال، التي بقيت بمنأى نسبيًا عن فيروس كورونا المستجد، التريث حتى الأول من تموز/يوليو لفتح حدودها البرية مع إسبانيا.

- أكثر من 460 حالة وفاة -

خلفت الجائحة 464,423 وفاة على الأقل في أنحاء العالم منذ أن ظهر الفيروس في كانون الاول/ديسمبر في الصين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى مصادر رسمية الأحد حتى الساعة 11,00 ت غ.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً مع 119,719 وفاة، تليها البرازيل (49,976) والمملكة المتحدة (42,589) وإيطاليا (34,610) وفرنسا (29,633).

- 22 إصابة جديدة في بكين -

أعلنت بكين الأحد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء. لكن فرض حجر على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

- ترامب والفحوص -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال أول تجمع في صالة مغلقة منذ ظهور الوباء، مساء السبت في مدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما، أنه طلب من السلطات الصحية إبطاء ايقاع عملية اجراء الفحوص المتعلقة بالوباء، موضحا أن ذلك من شأنه رفع عدد الحالات المكتشفة.

واعتبر أن اجراء الفحوص "سيف ذو حدين" موضحاً أنه "عندما نقوم بهذا الكمّ من الفحوص، نكتشف عدداً أكبر من الإصابات".

وتابع بنبرة تبدو أقرب إلى السخرية "إذاً قلت +أبطئوا اجراء الفحوص+".

وفي وقت لاحق أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن هويته، أن الرئيس كان "يمزح بالطبع للتنديد بالتغطية الإعلامية السخيفة".

وقبل ساعات من بدء هذا التجمع الانتخابي، تبين أن ستة من منظميه مصابون بكوفيد-19 ووُضعوا في الحجر الصحي فوراً.

- الخبراء السويسريون قلقون -

حذر رئيس فريق العمل العلمي الفدرالي السويسري لتقديم المشورة لمواجهة وباء كوفيد -19، من أن رفع الإغلاق في سويسرا كان سريعا للغاية.

وقال خبير الأوبئة ماتياس إيجرر "خلال الايام السبعة الماضية زاد عدد الحالات بنسبة 30 في المئة" معتبرا أنه "من السابق لأوانه اتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف التدابير".

وأعلنت الحكومة السويسرية، التي لم تفرض تدابير صارمة مثل الدول الأوروبية الأخرى، الجمعة مرحلة رابعة لتخفيف القيود.

- التجارة في أزمة -

أعلن رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" أن المجموعة العملاقة، التي تدير محطات بحرية موانئ في 54 دولة "تتحضر للأسوأ"، متوقّعا أن تزداد عواقب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأشهر المقبلة بينما تعاني التجارة العالمية من أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح سلطان أحمد بن سليّم أن "المصانع سليمة اليوم ولكن لا أحد يستطيع العمل. والشوارع خالية وآمنة ولكن لا أحد يخرج. والأسواق مليئة بكافة أنواع البضائع ولكن لا أحد يشتري".

- وفاة اسطورة كرة القدم العراقية -

توفي اسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي الاحد عن 56 عاما، متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان أبرز هدافي الفريق العراقي وقاده الى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، ونجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.

اف ب-جبا/ريم/ب ق

© 2020 AFP