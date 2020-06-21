الصين تحظر استيراد منتجات غذائية أمريكية بسبب فيروس كورونا

قررت الصين حظر استيراد جملة من المواد الغذائية الأمريكية لاحتواء أي تفش جديد لفيروس كورونا، قد يحصل عبر مواد استهلاكية مستوردة. وسجلت بكين الأحد 22 إصابة، في الوقت الذي تخضع فيه السلطات أكثر من مليوني شخص للفحص لمحاصرة أي انتشار ثان للوباء. وأعلنت الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

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حظرت الصين الأحد استيراد منتجات شركة "تايسون فودز" الأمريكية وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة بيبسي في بكين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل فيروس كورونا إلى البلاد، الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأعلنت بكين الأحد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك "تعليقا موقتا" لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة. وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.

كذلك أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي. كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة. ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضا.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين، تقول السلطات إن مصدرها سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصا على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.

ونصح السكان الجمعة برمي ثمار البحر المجلدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً.

وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافيين، أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بكين تسجيل إصابات جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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