بالصور... "حلقة النار" أو كسوف نادر للشمس في سماء أفريقيا وآسيا

© أ ف ب

من أفريقيا إلى الصين مرورا بالهند، حظي الأحد جزء صغير من البشرية بامتياز مشاهدة "حلقة النار" وهي كسوف نادر للشمس يتتزامن الأحد مع حلول أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، خلال الانقلاب الصيفي، عندما يميل القطب الشمالي للأرض بشكل مباشر نحو الشمس. وتحدث هذه الظاهرة كل عام أو اثنين، ولا يمكن رؤيتها إلا من مسار ضيق عبر الكوكب. وتمكن الكثير من الشغوفين بعلم الفلك الأحد من رؤية الكسوف في سماء شرق أفريقيا بعيد شروق الشمس.

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تزامنا مع الانقلاب الصيفي، تمكن الكثير من الشغوفين بعلم الفلك الأحد من رؤية كسوف نادر للشمس يسمى "حلقة النار"، في سماء شرق أفريقيا.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريبا بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

وتحدث هذه الظاهرة كل عام أو اثنين، ولا يمكن رؤيتها إلا من مسار ضيق عبر الكوكب.

الكسوف كما شوهد في كينيا. © أ ف ب

وبدأت هذه الظاهرة الفلكية بعيد شروق الشمس في وسط أفريقيا وعبرت جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وشمال إثيوبيا قبل أن تتجه إلى آسيا لتنتهي في المحيط الهادئ جنوب جزيرة غوام عند الساعة 09,32 بتوقيت غرينتش.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريبا بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

وتمكن الفضوليون في نيروبي عاصمة كينيا البعيدة عن المسار المثالي للظاهرة، من رؤية الكسوف جزئيا إذ غطت الغيوم لثوان اللحظة المحددة التي حجب فيما القمر كليا تقريبا نور الشمس.

كسوف الشمس من القاهرة. © رويترز

ومن جهتها، قالت سوزان مورابانا مؤسسة برنامج "ترافيلينغ تلسكوب" التعليمي "رغم ذلك كان الأمر رائعا فأنا شغوفة جدا بظواهر الكسوف والخسوف. وهي من الأمور التي جعلتني أهتم بعلم الفلك".

وتتزامن الظاهرة مع حلول أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، خلال الانقلاب الصيفي، عندما يميل القطب الشمالي للأرض بشكل مباشر نحو الشمس.

وفقط 2 % من سطح الأرض سيكون مشمولا بالكسوف الكامل الأمر الذي يجعل الظاهرة استثنائية.

كسوف الشمس في نيو دلهي. © رويترز

ويحدث الكسوف الشمسي دائما قبل أسبوعين تقريبا من الخسوف القمري أو بعده، عندما يتحرك القمر في ظل الأرض.

وخسوف القمر يكون مرئيا من نصف الأرض تقريبا. وسيكون هناك كسوف شمسي ثانٍ في العام 2020 في 14 كانون الأول/ديسمبر فوق أمريكا الجنوبية.

Annular eclipses occur when the Moon -- passing between Earth and the Sun -- is not quite close enough to our planet to completely obscure sunlight Manjunath Kiran AFP

ونظرا إلى أن القمر سيكون أقرب قليلا إلى الأرض، سيحجب ضوء الشمس كليا.

ظروف الطقس

وخلال حدوث تلك الظاهرة الفلكية، قد تصاب الحيوانات بالفزع وتعود الطيور إلى النوم والأبقار إلى الحظيرة.

سيكون الكسوف الكامل مرئيا في مكان ما على الأرض لأقل من أربع ساعات بقليل، وأحد الأماكن الأخيرة لرؤية الشمس المخفية جزئيا هو تايوان قبل أن يتجه مسار الكسوف إلى المحيط الهادئ.

كسوف الشمس في كينيا © رويترز

وسيشهد الناس على بعد مئات الكيلومترات على جانبي خط الوسط في 14 بلدا حلول العتمة لكنهم لن يروا "حلقة النار".

وتبقى الظروف الجوية حاسمة لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح. وقال عالم الفيزياء الفلكية فريد إسبيناك، وهو خبير في توقع الكسوف على موقع "ناسا إكليبس"، "الطقس الجيد هو الأساس لمشاهدة الكسوف بشكل واضح. من الأفضل رؤية كسوف من سماء صافية لمدة قصيرة من كسوف أطول في ظل أجواء غائمة".

ويحدث الكسوف الشمسي دائما قبل أسبوعين تقريبا من الخسوف القمري أو بعده، عندما يتحرك القمر في ظل الأرض.

كسوف الشمس في الهند © أ ف ب

وخسوف القمر يكون مرئيا من حوالى نصف سطح الأرض. وسيكون هناك كسوف شمسي ثانٍ في العام 2020 في 14 كانون الأول/ديسمبر فوق أمريكا الجنوبية.

ونظرا إلى أن القمر سيكون أقرب قليلا إلى الأرض، سيحجب ضوء الشمس كليا. وسيستغرق مسار هذا الكسوف أقل من 100 دقيقة للتحرك عبر القارة.

The partial solar eclipse as seen from Yevpatoria, Crimea, on June 21, 2020. REUTERS - ALEXEY PAVLISHAK

وحتى لو كان النهار مظلما، فإن مشاهدة كسوف الشمس بالعين المجردة أمر خطر. وحذر ديليفي من أن النظارات الشمسية التي لا تعزل الأشعة فوق البنفسجية لا توفر أي حماية، موضحا أن "الشمس مشرقة جدا لدرجة أنه حتى عندما يكون هناك جزء صغير منها مرئي فقط، فإنها تبقى خطرة على العينين".

فرانس24/أ ف ب

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