بطولة إسبانيا: برشلونة يخسر الهولندي دي يونغ عدة أسابيع

خايمي رينا ا ف ب/ارشيف

فرنكي دي يونغ (يسار) خلال مواجهة برشلونة ومايوركا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 13 حزيران/يونيو 2020

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

سيفتقد برشلونة، حامل لقب الدوري الاسباني في كرة القدم آخر موسمين، لاعب وسطه الهولندي الشاب فرنكي دي يونغ عدة اسابيع، بعد تعرضه لتمزق في ربلة ساقه ابعده عن التعادل السلبي الاخير مع مضيفه اشبيلية.

اشار النادي الكاتالوني الاحد في بيان "من خلال المتابعة الطبية للاعب الفريق الاول فرنكي دي يونغ، تم تشخيص تمزق في العضلة النعلية للساق اليمنى. سيحدّد تطوّر الاصابة توافر اللاعب".

وبحسب عدة صحف اسبانية، سيغيب الدولي دي يونغ عدة اسابيع عن الملاعب.

وانتقل دي يونغ (23 عاما) من اياكس امستردام الهولندي الى برشلونة الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو.

غاب عن مباراة اشبيلية بسبب "الاجهاد في ربلة ساقه اليمنى، والتي تبين الاحد انها اصابة قوية.

وعاد الدوري الاسباني في 11 حزيران/يونيو بعد توقف نحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخاض دي يونغ 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 27 في الليغا (24 أساسيا) سجل فيها هدفين وتمريرتين حاسمتين.

ولم يغب اللاعب الاساسي في صفوف برشلونة سوى في ثلاث مباريات تحت اشراف المدرب السابق ارنستو فالفيردي والحالي كيكي سيتيين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يمكنه اللحاق به الاحد بحال فوزه الاحد على مضيفه ريال سوسييداد.

© 2020 AFP