بطولة ايطاليا: بيولي يؤكد غياب ابراهيموفيتش عن لقاء ليتشي

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

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ميلانو (أ ف ب)

أكد الايطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي ميلان الاحد أن نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش سيغيب عن أولى مباريات الروسونيري بعد استئناف الدوري الايطالي نشاطه أمام ليتشي الاثنين، لعدم استعادته لياقته البدنية بعد تعافيه من اصابة في ربلة الساق اليمنى.

ويحل ميلان التاسع ضيفا على ليتشي القابع في المركز الثامن عشر أول مراكز منطقة الهبوط، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين وهي أول مرحلة كاملة من "سيري أ" بعد استئناف المنافسات، بحثا عن فوز يقربه من المراكز المؤهلة الى الدوري الاوروبي "يوربا ليغ".

وسيغيب ابراهيموفيتش (38 عاما) عن صفوف الفريق بعد أن غاب أيضا عن اياب الدور نصف النهائي من كأس ايطاليا ضد يوفنتوس الاسبوع الماضي بعد تعرضه لاصابة في ربلة السابق مع العودة الى التمارين الشهر الفائت.

وقال بيولي عشية اللقاء "ابراهيموفيتش يتحسن، سيخضع لفحص آخر الاسبوع المقبل. يعمل بجهد كبير ولكن لا زلت لا أعلم متى سيعود".

في المقابل، يبدو أن موسم المدافع الارجنتيني ماتيو موساكيو قد انتهى كونه سيخضع لعملية جراحية في كاحله.

وأعرب بيولي (54 عاما) "أخشى أن يكون موسم موساكيو قد انتهى. في الاشهر الاخيرة عانى من مشكلة باتت لا تعالج".

خضع جميع لاعبي ميلان لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" صباح الاحد قبل أن يستقلوا الطائرة جنوبا الى ليتشي.

خرج النادي الشمالي من كأس ايطاليا على يد يوفنتوس (1-1 ذهابا في سان سيرو، تعادل سلبي ايابا) ويخوض معركة شرسة للتأهل الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل، إذ يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن نابولي في المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة الى "يوروبا ليغ".

واعتبر مدرب انتر وفيورنتنا السابق أنه "لو لم تعد كرة القدم، لكان موسما مليئا بالندم بالنسبة لنا، ولكن الآن لدينا 12 مباراة من أجل محاولة تحقيق هدفنا. هناك الكثير من الامور على المحك ويجب أن نهدف إلى التأهل الأوروبي."

عانى بطل أوروبا في سبع مناسبات من بداية بطيئة هذا الموسم بعد خسارته اربع من مبارياته الست الاولى ما أدى إقالة ماركو جامباولو وتعيين بيولي خلفا له.

وأشارت بعض التقارير الصحافية الى أن مدرب لايبزيغ الالماني السابق رالف رانغنيك قد يتولى منصب المدير الفني في ميلان الموسم المقبل.

وعلّق بيولي قائلا "إننا محترفون ومعتادون على العمل في ظل تواجد الشائعات. لا يمكننا أن نشتت تفكيرنا ويجب أن نفكر فقط في العمل على أرض الملعب وتحديد مصيرنا."

© 2020 AFP