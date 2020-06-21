ترامب يهاجم منافسه الديمقراطي بايدن ويعتبره "دمية" في يد "اليسار الراديكالي"

© أ ف ب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما، في أول اجتماع انتخابي له منذ ثلاثة أشهر، منافسه الديمقراطي جو بايدن، واصفاً إياه بأنّه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي". وأكد ترامب في الاجتماع أنه بصحة جيدة ونفى الإشاعات التي تتردد حول وضعه الصحي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في موعدها المحدد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

إعلان اقرأ المزيد

في أول مهرجان انتخابي ينظّمه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت في تولسا بولاية أوكلاهوما هجوماً عنيفاً على منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المرشّح الديمقراطي جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".

ومع اسئناف التجمعات الانتخابية بعد تجميدها في الولايات المتّحدة بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترامب إنّه "في أمريكا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون".

وتابع في خطابه الذي استغرق ساعتين أنّ منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لم يحقّق أي إنجاز خلال مسيرته المهنية في واشنطن على مرّ نصف قرن.

وتابع ترامب أنّ بايدن "لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس...".

وأضاف "جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي".

وتابع "لقد استسلم جو بايدن لعصابة الجناح اليساري. بصراحة، هل هناك أحد يعتقد فعلاً أنّه يسيطر على هؤلاء الراديكاليين المهووسين؟".

وحذّر الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية الأمريكيين من أنّه "إذا انتُخب بايدن فهو سيسلّم بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر مؤكّد 100 بالمئة".

كما اتّهم الرئيس الجمهوري (74 عاماً)منافسه الديمقراطي (77 عاماً) بأنّه يعاني من خطب في صحّته.

وقال "هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

كما شكّك ترامب بقدرات بايدن الذهنية، وقال "هل تعلمون ماذا يقول (بايدن) لزوجته عندما لا يخلط بينها وبين أخته؟ +أخرجيني بحقّ الله من هنا، هؤلاء الناس مجانين+. هذا ما يقوله. هو لا يسيطر على شيء بتاتاً".

واتّهم ترامب بايدن بأنّه لا يفهم حتى معنى الردود التي تصدر باسمه. وقال "عندما أقرأ عبارات معقّدة للغاية ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول +جو لم يقل هذا، جو لا يفهم حتّى معنى هذا الكلام".

ترامب يؤكد لأنصاره أنّه بصحّة جيدة

وأكّد دونالد ترامب مساء السبت أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت حول صحّته قبل أسبوع أثناء مشاركته في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب. وقال "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت حول صحة ترامب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، وذلك بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة. وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك