حكومة الوفاق الليبية ترفض موقف القاهرة وتعتبره "إعلان حرب"

إعلان اقرأ المزيد

طرابلس (أ ف ب)

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، الاحد تلويح القاهرة ب"تدخل عسكري" في ليبيا معتبرة انه بمثابة "إعلان حرب".

ولوّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت ب"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.

وقالت حكومة الوفاق في بيان "نؤكد أن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية سواء كان عبر التصريحات الإعلامية من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ويعتبر عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

واكدت ان "حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها وحدها تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها" في إشارة الى اتفاقها مع تركيا في المجالين الأمني والبحري، والذي ترفضه القاهرة.

وعن إعلان الرئيس المصري أن سرت والجفرة "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزهما، اعتبرت الحكومة ان "ليبيا كلها خط أحمر، والخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية (...)، مهما كان الخلاف بين الليبيين، لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد".

واعلن الرئيس المصري "أن اي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".

وأشار الى أن أهداف هذا التدخل ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

ودعت الحكومة الليبية دولا لم تسمها الى "الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها، ونحذر من مخاطر أي تدخل في شأننا، والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق (...)"، معتبرة ان "الاستقرار والتنمية لا يتحققان بدعم الانقلابيين وأمراء الحروب".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته على هذا التصعيد"، مرحبة بدور أي وسيط محايد قادر على جمع الليبيين عبر مسارات الأمم المتحدة، "وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون، وتتجاهل طبيعة وواقع حال الأزمة الليبية".

ومدينة سرت، مسقط الزعيم الراحل معمر القذافي، تقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق الساحلية بين طرابلس وبنغازي حيث مقر الحكومة الليبية الموازية في الشرق.

وسقطت المدينة في 2015 في يد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغلّ الفوضى التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي ليتمدد في مناطق عدة في البلاد. واستعادتها قوات حكومة الوفاق في 2016، قبل أن تسيطر عليها قوات حفتر في كانون الثاني/يناير الماضي.

© 2020 AFP