لاعب كرة المضرب البلغاري ديميتروف يعلن إصابته بفيروس كورونا

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البلغاري غريغور ديميتروف يصد كرة للمصري محمد صفوت في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية 27 ايار/مايو 2018

أصيب لاعب كرة المضرب البلغاري غريغور ديميتروف بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه بنفسه الأحد، إذ أكد أنه خضع لفحص كوفيد-19، وجاءت النتيجة إيجابية. وغريغور مصنف في المرتبة 19 عالميا.

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أعلن البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 19 عالميا في كرة المضرب الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع واحد من خوضه دورة استعراضية إلى جانب الرقم واحد عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال ديميتروف على موقع إنستاغرام: "أود أن أعلن إلى أنصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو".

وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "إدريا" في بلغراد إلى جانب ديوفكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا والألماني ألكسندر زفيريف السابع عشر.

فرانس24/ أ ف ب

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